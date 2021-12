La popolarità di Can Yaman, sempre più evidente nel nostro paese, potrebbe avere spinto Amadeus e tutto l'entourage del Festival di Sanremo 2022 a volere l'attore turco sul palco dell'Ariston. A rendere noto una possibile trattativa tra il sex-symbol e la Rai è stata la penna di Paolo Giordano, che ha fatto sapere che si fa sempre più concreta la possibilità di vedere Can scendere le scale del teatro sanremese. Di certo, Yaman ha la capacità di catalizzare l'attenzione su di sé per cui non pare strano che il conduttore abbia deciso di puntare su di lui.

L'attore turco pronto a conquistare Sanremo

Anche se ormai da tempo si lavora alla prossima edizione del Festival di Sanremo, i lavori si sono ufficialmente aperti lo scorso 15 dicembre con la presentazione dei titoli dei 22 Big in gara a cui poi si sono aggiunti Yuman, Tananai e Matteo Romano che provengono dal parterre dei giovani artisti. Amadeus anche quest'anno ha messo insieme un cast che saprà accontentare il pubblico di ogni età, a partire da Sangiovanni e Aka7even, provenienti dal mondo di Amici, passando per Blanco con Mahmood ed Emma per finire con Iva Zanicchi e Massimo Ranieri. Insomma, ce ne è per ogni gusto e anche per quanto riguarda gli ospiti il conduttore della Kermesse pare intenzionato a coinvolgere i suoi telespettatori.

Paolo Giordano ha reso noto che sarebbe sempre più vicino ad un accordo con la Rai Can Yaman e che potrebbe alternarsi sul palco dell'Ariston con altri nomi altrettanto famosi. L'attore turco è sempre più seguito sui social, basta pensare al numero di like e commenti che raccoglie ogni qualvolta pubblica un post. La sua presenza per Amadeus rappresenterebbe l'ennesimo colpaccio: la certezza non c'è ma a breve verranno resi noti anche i nomi dei co-conduttori e degli ospiti e a quel punto tutto sarà decisamente più chiaro.

Possibili ospiti e co-conduttori della kermesse canora

Yaman, qualora i nomi fatti su IlGiornale.it fossero confermati, non sarebbe l'unico personaggio che attirerebbe l'attenzione del pubblico. Si fa sempre più probabile la presenza di Simona Ventura, che l'anno scorso per via del Covid non ha potuto prendere parte allo spettacolo, così come quella di Alessia Marcuzzi.

Tommaso Paradiso potrebbe essere per ben due sere al fianco di Amadeus, ma alcuni nomi potrebbero provenire dal mondo dello sport.

Questo è il caso di Marcell Jacobs, ma anche i Maneskin, che potrebbero chiudere un cerchio tornando sul palco che lo scorso anno ha dato al band la spinta per farsi conoscere a livello internazionale, potrebbero ritornare all'Ariston. Insomma, una girandola di nomi tipica della kermesse più importante della tv italiana: anche quest'anno il Festival, dall'1 al 5 febbraio, terrà il pubblico italiano incollato allo schermo.