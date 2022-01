Il cantante Lda è stato ancora una volta protagonista ad Amici di Maria De Filippi: nella puntata del 23 gennaio 2022 è tornato al primo posto in più di una classifica di gradimento: la classifica degli inediti, la classifica delle cover e quella della gara di canto domenicale per la quale schierato la cover di un brano in lingua napoletana, "Tu sì 'na cosa grande". Luca D'Alessio si è poi aggiudicato la maglia dorata per l'accesso al serale insieme ad altri talenti.

Tra le altre novità, il diretto competitor, Albe, ha ricevuto i consensi delle radio, tornate al ruolo di giudice nel talent.

Alberto ha conquistato la programmazione in radio del nuovo singolo "Prima di te", per poi dare il via ad una sfida radiofonica che lo vede contrapporsi a Luigi.

LDA vince la gara interna di canto

La diciassettesima puntata di Amici 21 ha visto Gerry Scotti vestire i panni di giudice della gara di canto sulle cover. L'ospite in studio, nella classifica di fine gara, ha premiato LDA assegnandogli il voto 9. Per la sfida interna, il figlio di Gigi D'Alessio ha schierato la cover di 'Tu sì 'na cosa grande" di Domenico Modugno. Un omaggio alle sue origini napoletane e al ricordo di un retroscena che lo coinvolge insieme alla madre Carmela Barbato.

"Ero piccolino e io avevo 6 anni. Mia madre metteva tutti i giorni il suo disco con i classici napoletani.

Io di questo album non potevo più - è stata la motivazione che LDA ha dato della scelta della cover -. Era una dozzina di canzoni che mi hanno accompagnato per 4 anni. Tra queste, ce n'era una che ad ogni ascolto dicevo 'mamma, vai avanti'. Oggi direi 'ti prego mamma, metti indietro'".

La cover del 18enne ha colpito molto Gerry Scotti, che ha rilasciato degli elogi per LDA, facendolo volare al primo podio della classifica: "Amico mio, mi sta a cuore l'amore che hai per la tua terra, Napoli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non tutti possono vantare un legame così grande con la propria terra. Per avere un legame così grande ci vogliono delle tradizioni grandi e tu ne devi andare fiero. Ecco, per questo pizzico di sale che ci hai messo, di fierezza delle tue origini, ti do un 9".

Oltre al successo della critica, per LDA si sono registrati i commenti social di consenso del pubblico.

Tra cui quest'ultimi, che emergono sulla pagina Instagram di Amici: "Accussì grande", "Bravo"; "Pelle d'oca". Non si sono risparmiati neanche commenti critici: "Ma solo a me non piace?" o "Bravo, ma sopravvalutato".

Rea eliminata

L'ultima classificata, Rea, ha invece dovuto lasciare la scuola, per il volere di Rudy Zerbi. L'insegnante di canto ha ritenuto giusta la sua uscita di scena, anche alla luce di altre quattro classifiche.

Gli strumenti che la produzione Mediaset ha messo a disposizione degli insegnanti per la selezione degli allievi da ammettere al serale sono: una classifica dei cantanti e ballerini per la propria categoria, canto o ballo, una classifica degli inediti, una classifica delle cover e una classifica delle radio.

Lda è inoltre risultato primo nella classifica degli inediti e in quella delle cover, rispettivamente giudicate da Linus e da Pippo Baudo, per poi aggiudicarsi la maglia dorata per l'accesso al serale.

Insieme a lui, sono volati alla fase serale anche gli altri allievi superstiti, a patto che tutti loro difendano il banco nel pre-serale: i cantanti Alex, Luigi, Sissi, Lda, Crytical, Aisha, Albe, e i ballerini Cosmary, Dario, Serena, Christian, Alice, Carola, Mattia.

Quest'ultimo non si è potuto esibire, per l'infortunio che lo tiene a riposo forzato. Alessandra Celentano ha avviato il casting indetto per la ricerca di un nuovo ballerino di latino, che possa subentrare al suo posto nella scuola.

Una svolta che Raimondo Todaro non ha accettato: il maestro di ballo ha dichiarato che non intenderà sostituire Mattia, se non nel caso in cui il bollettino medico segnali che il latinista non possa proseguire il percorso ad Amici.

Tornano le radio

Si è poi dato spazio alle radio. Al cospetto di Radio 101, Rds, Radio Zeta, Radio Subasio, Rtl 102.5, Albe e Luigi hanno presentato gli inediti "Prima di te" e "Partirò da zero". Il primo inedito ha riscosso il consenso di tutte le radio ed entrambe le canzoni hanno ottenuto gli elogi di Radio Subasio, che ha deciso di inserirle nella propria programmazione.

Inoltre Rtl.102.5 ha dato una comunicazione importante: Luigi e Albe si sfideranno per tutta la settimana, h24, con i loro inediti: in questi giorni quindi su Rtl 102.5 play, per gli ascoltatori sarà possibile esprimere la propria preferenza.