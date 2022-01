C'è grande attesa per la puntata di Amici di Maria De Filippi in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 9 gennaio 2022, di cui intanto sono trapelate le anticipazioni.

Nel nuovo appuntamento tv (il 15° di questa edizione), si assisterà a una serie di sfide e colpi di scena.

La consuetudinaria gara interna di canto giudicata da un giudice esterno vedrà Lda (il primo allievo-cantante della scuola ad aver ricevuto la certificazione di disco di platino) proporre una cover di Bruno Mars. Il 18enne perderà per un pelo la prima posizione nella classifica di fine gara.

Diverrà, poi, protagonista di una sfida esterna, che riuscirà a vincere.

La maestra di canto Anna Pettinelli, spenderà delle prime dichiarazioni positive su di lui, in particolare sulla sua tecnica. Ciò susciterà del malcontento nel mentore del 18enne, Rudy Zerbi, tanto che tra i due insegnanti si registrerà un nuovo scambio di frecciatine.

Amici, Arisa giudica la nuova gara interna di canto

La quindicesima puntata in programmazione su Canale 5 sarà la prima puntata di Amici 21 del nuovo anno 2022. In qualità di ospiti interverranno Coez e Arisa: la cantante vestirà i panni di giudice per la nuova gara interna di canto sulle cover.

Nella sfida Lda proporrà una cover di "Just the way you are" di Bruno Mars, contenente delle barre in italiano scritte di suo pugno.

Intanto Crytical segnerà il proprio ritorno nella scuola dopo diversi giorni di assenza

La classifica finale della gara, stilata da Arisa, vedrà i concorrenti posizionarsi nel seguente ordine di arrivo: prima Sissi (voto: 10), secondo LDA (9), terzi Crytical, Rea e Alex (8), a seguire Aisha (7,5), Nicol e Luigi (7) e infine Albe (6,5).

Gli ultimi classificati, Nicol, Luigi e Albe, finiranno direttamente in sfida esterna.

Lda si offre come candidato alla sfida

Dopo essere finite a rischio eliminazione alla 14^ puntata, Rea e Nicol riusciranno a evitare le rispettive sfide esterne previste nella nuova puntata: infatti le due saranno premiate dopo che risulteranno essere le uniche, tra gli allievi cantanti, a soddisfare a pieno il compito assegnato dai vocal coach per il rientro dalle vacanze natalizie.

Il resto della classe di canto, invece, finirà a rischio sfida. Saranno gli insegnanti Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, a stabilire se salvare o meno i propri allievi dal rischio di essere sfidati.

Di sua spontanea volontà, Lda si sottoporrà ad una sfida esterna, dove schiererà una cover personale de "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini e un suo inedito: sarà proprio il 18enne a vincere la sfida contro lo sfidante esterno.

Un'altra soddisfazione per lui sarà, poi, data dal fatto che Anna Pettinelli gli riconoscerà dei miglioramenti nel canto. Dichiarazioni che Rudy Zerbi riterrà non "sentite" da parte della collega, ma influenzate dal fatto che il 18enne abbia conseguito il disco di platino prima di ogni altro cantante dell'edizione 2021-2022 di Amici.

Le altre novità

I maestri Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Veronica Peparini non saranno presenti in studio, bensì interverranno in un collegamento.

Cosmary riuscirà a conquistare la maglia di ballerina titolare nel ballo, per il volere di Alessandra Celentano. Anche Dario confermerà la maglia, ma la maestra gli contesterà di vederlo sempre uguale in tutte le prove. Christian ballerà sui tacchi e Celentano gli assegnerà un 5 come voto. Intanto Cristiano sarà presente in studio, ma non si esibirà, mentre Carola e Mattia risulteranno infortunati.

Serena eseguirà un'assegnazione di Alessandra Celentano e la maestra le farà dei complimenti, seppur confermando di non essere entusiasta delle sue qualità.

Infine Rudy Zerbi presenterà un'aspirante allieva, che vorrà mettere a confronto con Elena Manuele, per un'eventuale sostituzione di quest'ultima.