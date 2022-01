LDA è tornato protagonista ad Amici di Maria De Filippi per una difficoltà riscontrata alla rinnovata gara di canto interna. La défaillance si è registrata nella puntata che è andata in onda il 16 gennaio 2022. Il 18enne è finito in crisi, non riuscendo a proseguire la cover personale dedicata all'Alzheimer, tuttavia gli è stato permesso un secondo tentativo, ma non è riuscito a classificarsi tra i primi posti della classifica di fine gara.

L'ultima classificata, Nicol, è stata costretta a lasciare la scuola. Questo, per effetto di quanto stabilito dalla produzione del talent, su proposta di Rudy Zerbi, in vista del serale.

Nel frattempo, LDA si è aggiudicato un nuovo record su Spotify.

Amici, LDA finisce in preda ad una crisi

La 16^ puntata di Amici 21 in corso ha visto LDA vivere una crisi in apertura della nuova cover, che ha presentato alla gara interna di canto giudicata da Fiorella Mannoia. Al ritornello di Buongiorno vita di Ultimo, il 18enne ha aggiunto delle barre scritte di suo pugno sul morbo dell'Alzheimer, contenenti una dedica dal destinatario anonimo.

Un'esibizione che si è interrotta al primo tentativo. Dopodiché, il 18enne ha registrato la cover senza intoppi, a un secondo tentativo di esibizione.

"Il bello dell'Alzheimer è dimenticare di averlo", ha cantato Luca D'Alessio. "Io vorrei accendere tutto ciò che si è spento.

Dargli un'altra vita, provando a fermare il tempo", ha proseguito tra le barre, parlando di una "nonna".

Nonostante il consenso del pubblico, il 18enne non si è posizionato sul podio della classifica, finendo al quinto posto, al di sotto delle aspettative dei fan. A supportarlo a distanza, è stato tra gli altri, Gigi D'Alessio.

Il cantante di Mon amour ha battuto un like al post della cover del figlio che ha pubblicato la pagina Instagram di Amici. "Piccino lui che si emoziona. Voglio abbracciarlo", si legge tra i commenti del web. E ancora: "Poesia, Luca"; "Mi emoziona sempre"; "Complimenti a Luca per aver parlato di un tema delicato". Ma non mancano critiche: "Sarò impopolare.

Canta tutto uguale. Non mi piace"; "Dovrebbe andare a casa"; "Chi si crede di essere". Infine, c'è chi scommette che la cover sia dedicata ad un parente del 18enne: "E' per la nonna".

Sissi primeggia alla gara delle cover

A vincere la gara è stata Sissi, con una cover di Fallen di Alicia Keys. L'ultimo posto in classifica si è rivelato letale, invece, per Nicol. Sommatosi in una media alle posizioni che la cantante ha raggiunto nelle puntate precedenti - nelle classifiche stilate al talent - il giudizio di Mannoia ha decretato l'eliminazione di quest'ultima. Questo, per effetto di quanto stabilisce il responso che la produzione ha maturato su proposta di Rudy Zerbi. Il talent scout ha chiesto che l'ultimo classificato risultato alla consuetudinaria gara interna fosse eliminato, senza passare prima in sfida.

Una richiesta che Mediaset ha preso in considerazione, stravolgendo il regolamento. Così come Maria De Filippi ha annunciato. "Ermal Meta, Giorgia, Nek, Loredana Berté, gli streaming. Le valutazioni congiunte tra professori di canto, J-Ax, Giulia Michelini, Christian De Sica, Sabrina Ferilli. Fedez, Arisa e Fiorella Mannoia. Hanno prodotto delle classiche", ha esordito. Il comunicato della nuova regola, poi, prosegue: "In quest'ottica la produzione accetta la proposta di Zerbi. Si decide che, per decretare l'ultimo classificato, sarà fatta una media tra i voti delle classifiche a disposizione a partire dal 17 ottobre".

Oltre Nicol, anche altri 3 allievi sono stati eliminati dallo show: si tratta del ballerino Cristiano, la cantante Elena e l'aspirante allieva di Rudy Zerbi, Paily.

Luca è il più ascoltato su Spotify

Mentre si avvicina la fase serale di Amici 21, Lda si è conquistato un nuovo record di ascolti.

Con il primo inedito lanciato nella scuola, "Quello che fa male", ha superato quota 13 milioni di stream su Spotify Italia. Un traguardo importante, che lo conferma come il talento più ascoltato tra i cantanti in corsa al talent.