Si è da poco concluso lo speciale di Amici dedicato al percorso dei ragazzi. Tra i racconti che hanno catturato maggiormente l'attenzione degli spettatori, c'è sicuramente quello di Carola. La ballerina ha ripercorso le tappe più importanti della sua lunga avventura nella scuola, ma è quando ha parlato di Luigi che si è lasciata andare a confidenze inaspettate. La giovane ha ammesso di aver provato amore per il compagno di classe, un sentimento che ha soffocato per paura di soffrire e soprattutto perché lui non la ricambiava come avrebbe voluto.

Una coppia mancata nella scuola di Amici

Quella che è andata in onda domenica 30 gennaio, è stata una puntata di Amici davvero particolare. Alcuni dei protagonisti della ventunesima edizione si sono raccontati senza filtri, ripercorrendo con la mente e con le parole il percorso che hanno fatto fino ad oggi.

A colpire molti fan del talent-show, è stato soprattutto quello che Carola ha detto sulla sua avventura: dall'ingresso tra gli applausi nel team Celentano, alla crisi di gennaio che le ha fatto mettere in discussione un po' tutto.

Nel commentare gli oltre quattro mesi che ha vissuto nel cast del format di Canale 5, la ballerina non ha potuto non fare accenno all'allievo col quale sembrava esserci un feeling speciale all'inizio, un cantante che le ha fatto battere il cuore per la prima volta dopo tanto tempo.

La dichiarazione d'amore dell'allieva di Amici

Mentre su Canale 5 venivano trasmesse le immagini del suo percorso ad Amici 21, Carola parlava emozionata di un rapporto che ha instaurato all'inizio e che oggi le manca tanto vivere.

Nel commentare i legami che ha con i compagni di classe, la giovane ha citato quello con Luigi, l'unico che sembrava capirla veramente quando ha esordito davanti alle telecamere e si sentiva un pesce fuor d'acqua.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'amicizia ha monopolizzato interi daytime per molto tempo, tant'è che sembrava dietro l'angolo un'evoluzione attesissima dai telespettatori: la nascita di un amore.

Oggi la ballerina ha ammesso candidamente di essere pentita di come ha gestito questo rapporto, soprattutto perché non è riuscita a dimostrare al compagno di classe quanto tenesse a lui e come le sarebbe piaciuto andare oltre.

"Mi stavo innamorando di lui", ha detto Carola senza girarci troppo intorno.

Se la coppia non si è formata, però, è per volere di Luigi, tant'è che la ragazza ha precisato: "Il mio sentimento non era ricambiato e ho dovuto farmene una ragione".

La freddezza tra i protagonisti di Amici

Carola si è assunta la responsabilità di questo amore mai nato e poi ha emozionato i fan di Amici quando ha aggiunto: "Ho capito che avevo veramente bisogno di lui solamente quando l'ho perso".

La ballerina della ventunesima edizione del talent, dunque, non ha avuto paura ad ammettere di aver provato un forte sentimento per Luigi, un trasporto che non è mai stata in grado di dimostrargli né con le parole né con i fatti quando tra loro c'era ancora un legame.

Ebbene sì, ad oggi infatti i due si sono allontanati molto e la giovane è la prima ad esserne dispiaciuta.

Lo speciale che è andato in onda il 30 gennaio, non ha mostrato il percorso di tutti i protagonisti di quest'anno, quindi il pubblico non ha ancora assistito alla versione del cantautore calabrese sul bellissimo ma difficoltoso rapporto con la compagna di classe.

Carola si è detta consapevole che Luigi non ha mai corrisposto il suo amore (cosa che ha confessato solo con l'aiuto di Maria De Filippi qualche mese fa) ma, ora che non sono neppure amici, sente la sua mancanza e lo vorrebbe più vicino, magari per affrontare insieme la prossima fase del programma, il serale.