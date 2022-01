Domenica 30 gennaio Amici andrà in onda in forma ridotta e con una puntata speciale. Le anticipazioni che sono trapelate sino a ora sul diciottesimo appuntamento con il talent show, fanno sapere che in 90 minuti saranno raccontati i percorsi di tutti gli allievi attualmente nel cast. A ripercorrere le tappe più importanti dell'avventura nella scuola saranno gli stessi cantanti e ballerini, voci narranti di questo daytime un po' più lungo del solito.

Aggiornamenti sulla nuova puntata di Amici

Mancano poche ore alla messa in onda su Canale 5 di "Speciale Amici", così è stato ribattezzato l'appuntamento con il talent show che sarà trasmesso in tv a partire dalle ore 14 di domenica 30 gennaio.

A differenza di quello che accade ogni settimana dallo scorso settembre, non ci sarà nessuna puntata con professori e allievi in studio: quello che verrà proposto ai telespettatori, infatti, sarà una specie di daytime un po' più lungo di quello che viene mostrato dal lunedì al venerdì.

Tra le poche anticipazioni che sono trapelate sul diciottesimo speciale della ventunesima edizione del format Mediaset c'è quella che non sarà Maria De Filippi a condurlo, ma i ragazzi della scuola.

Per la prima volta da quando il programma è cominciato, i cantanti e i ballerini della classe presteranno le loro voci per ripercorrere le tappe più importanti del loro percorso, quello che per molti di loro è iniziato oltre quattro mesi fa.

Il Covid ferma Amici per una settimana

La puntata di Amici che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 30 gennaio durerà meno del solito. Il talent show di Maria De Filippi, infatti, farà compagnia al pubblico a casa dalle ore 14 alle 15:30, quando passerà il testimone a un nuovo appuntamento di Verissimo con Silvia Toffanin.

In questi 90 minuti i cantanti (Alex, Calma, LDA, Luigi, Aisha, Sissi, Crytical e Albe) e i ballerini (Carola, Alice, Serena, Dario, Mattia, Christian e Cosmary) si racconteranno, commentando il loro percorso nella scuola fino a oggi, dalle sfide che hanno dovuto affrontare ai momenti di gioia che hanno condiviso in casetta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questo speciale servirà anche per preparare i telespettatori alla prossima fase del programma: attorno a metà marzo, infatti, il format Mediaset debutterà in prime time con il serale.

Non si conosce ancora il numero di allievi che potrà partecipare alle puntate in prima serata: attualmente, infatti, tutti i titolari possiedono una maglia dorata che dovranno difendere fino al giorno in cui sarà ufficializzato il cast del serale.

Conto alla rovescia per il serale di Amici

Il motivo per il quale il 30 gennaio non andrà in onda il consueto appuntamento domenicale con Amici sarebbe da ricercare in alcuni contagi da Covid tra i ballerini professionisti. Anche se gli addetti ai lavori non l'hanno confermato, pare che alcuni membri del corpo di ballo siano risultati positivi.

Questo rumor non riguarda Maria De Filippi, che proprio in questa settimana ha registrato due nuovi appuntamenti di Uomini e Donne.

Secondo quello che si vocifera sui social network da qualche giorno, la prossima registrazione di Amici è fissata per venerdì 4 febbraio. Lo speciale che sarà trasmesso in televisione domenica 6 (il diciannovesimo dell'edizione numero 21), dunque, dovrebbe avere luogo 48 ore prima, salvo cambi di programma dell'ultimo momento o ulteriori problemi di salute legati ai protagonisti del cast.