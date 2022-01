La diciottesima puntata di Amici, sarà diversa dal solito. Da qualche giorno, infatti, sul web circola l'indiscrezione su ciò che sarà trasmesso domenica 30 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 14. I giornalisti hanno chiarito che il talent-show andrà in onda nonostante i presunti contagi da Coronavirus tra i ballerini professionisti, ma lo farà con uno speciale che non prevede né il pubblico in studio né la conduzione di Maria De Filippi.

Aggiornamenti sul ritorno di Amici

Quella che sta per concludersi, è stata una settimana molto movimentata per i fan di Amici.

Da un po' di giorni a questa parte, infatti, sul web circolano indiscrezioni poco rassicuranti sul talent-show e su quello che sta accadendo nella scuola.

Voci ancora non confermate, infatti, sostengono che la registrazione prevista per mercoledì scorso è saltata a causa di un alto numero di contagi da Covid tra i ballerini professionisti. Vista l'assenza di gran parte dei membri del corpo di ballo, gli addetti ai lavori hanno deciso di annullare le riprese settimanali e anche la possibilità che la diciottesima puntata potesse essere trasmessa in diretta.

Nelle ultime ore, infatti, si è saputo che il format Mediaset andrà in onda regolarmente domenica 30 gennaio, ma lo farà in una forma inedita e con una durata ridotta rispetto a quella alla quale i telespettatori sono abituati da qualche mese a questa parte.

Un lungo daytime di Amici nel weekend di Canale 5

Domenica 30 gennaio, dunque, il pubblico di Canale 5 non assisterà alla solita puntata di fine settimana con la conduzione di Maria De Filippi. A partire dalle ore 14 di domani pomeriggio, dunque, in tv sarà trasmesso uno speciale del talent-show realizzato con un montaggio di video che ripercorreranno il percorso dei ragazzi da settembre ad oggi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il programma che permette ad aspiranti cantanti e ballerini di fare della loro passione un lavoro, dunque, farà compagnia ai fan con un daytime più lungo di quelli che vengono proposti dal lunedì al venerdì.

La diciottesima puntata di Amici 21, però, durerà meno del consueto appuntamento domenicale: 90 minuti di immagini inedite che riguarderanno le esibizioni salienti di Alex, Sissi, Dario, Albe, Serena e tutti i protagonisti di questa edizione.

Verissimo, infatti, anticiperà di un'ora e comincerà alle ore 15:30.

Mistero sulle presunte positività al Coronavirus ad Amici

La scelta della produzione di Amici di andare in onda con uno speciale e non con il consueto appuntamento della domenica pomeriggio, non è ancora stata spiegata ai fan.

Insistenti voci sostengono che sarebbe stato il Coronavirus a costringere gli addetti ai lavori a fermarsi per almeno una settimana vista l'assenza di molti ballerini professionisti, ma non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale a ciò.

I fan temono che anche qualche allievo possa aver contratto il Coronavirus nonostante l'isolamento in casetta. Chi lavora per Amici ha scelto la via del silenzio in merito ai Gossip che li vorrebbero in allarme a causa di molte positività al Coronavirus nel cast (esclusa la presentatrice, che in questi giorni ha registrato Uomini e Donne).