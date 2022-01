Momenti di alta tensione ieri sera a C'è Posta per te: sabato 29 gennaio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del people-show.

Ad attirare l'attenzione del pubblico è stata la storia di Raffaella e Sara, due sorelle che hanno chiamato in trasmissione il loro papà Tommaso con il quale i rapporti si erano chiusi molti anni prima. Le parole del padre non sono piaciute per nulla alla conduttrice Maria De Filippi, la quale dopo aver fatto una serie di domande che hanno messo alle strette Tommaso, lo ha criticato piuttosto duramente.

Tommaso duro con le figlie Raffaella e Sara

Raffaella e Sara hanno fatto il loro ingresso in studio, accomodandosi sui pouf blu per raccontare la loro storia. In loro soccorso è giunta Maria De Filippi che ha raccontato con il suo stile inconfondibile che quando erano molto piccole, il loro papà le ha lasciate per ricostruirsi una nuova vita con Michela, la donna con la quale ha avuto un altro figlio, in un'altra città.

Le due sorelle sono cresciute con la madre e i nonni paterni: per 17 anni non hanno avuto più notizie dal padre. Poi, nel 2018 qualcosa è cambiato: Tommaso ha chiesto alla ex moglie di poter riallacciare i rapporti con le figlie, dopo la morte della nonna. materna.

Ma il padre si allontana di nuovo, e stavolta secondo Sara e Raffaella è colpa di Michela.

Quest'ultima è entrata in studio con Tommaso, che però ha raccontato una versione della vicenda completamente opposta rispetto a quella fornita dalle figlie, tanto che anche la conduttrice in più frangenti è apparsa perplessa.

'Per 17 anni ero io che cercavo loro e non me. Io ho sempre mandato il mantenimento, in tutti questi anni e mi hanno anche chiesto soldi', ha detto Tommaso che ha asserito che le sue figlie hanno detto solo bugie.

L'attacco di Maria a Tommaso

'Loro sono venute qua ma non hanno detto la verità. Se la dicevano aprivo la busta', ha proseguito Tommaso dopo un battibecco con le figlie, le quali hanno chiesto anche a Michela il motivo per cui non permette che il padre abbia un rapporto con loro.

'Sembri un burattino, sei grande e vaccinato. Metti distanze tra le due famiglie, secondo me sbagli', è intervenuta Maria, che non è riuscita a stare in silenzio di fronte alla durezza dimostrata dall'uomo nei confronti delle figlie.

Tommaso non ha voluto aprire la busta, ma prima di lasciare lo studio ha dovuto incassare un altro duro colpo. 'Ma quando una figlia si sposa, a chi ca**o li deve chiedere i soldi se non a un padre e a una madre?', ha detto la conduttrice, piuttosto infastidita dal comportamento dell'uomo che ha accusato le figlie di essere bugiarde e anche cattive. Il pubblico è esploso in un boato, approvando l'atteggiamento di Maria De Filippi.