Continua a far discutere la proposta che Raimondo ha avanzato alla produzione di Amici in questi giorni. Sulla falsa riga di quanto ha richiesto Rudy Zerbi una settimana fa, il professore della scuola ha cercato di mettere a rischio alcuni ballerini. A criticare ciò che Todaro vorrebbe fare per eliminare un altro allievo del team Celentano (stavolta toccherebbe a Carola), è stato anche l'ex Cristiano La Bozzetta, la prima "vittima" delle mosse strategiche con le quali l'insegnante sta provando a decimare la squadra avversaria.

Tensione attorno al docente di Amici

Ciò che Todaro ha pensato per la prossima puntata di Amici, non è piaciuto a molti: sia da parte dei telespettatori che da alcuni protagonisti del cast, infatti, sono arrivate aspre critiche alla proposta del professore di eliminare il ballerino che si è classificato all'ultimo posto nella classifica generale delle gare che i ragazzi hanno affrontato in questi quattro mesi.

Dopo aver fatto questa spiazzante richiesta alla produzione, Raimondo ha mostrato il nome dell'allievo che attualmente rischia di essere escluso dalla corsa al serale: si tratta di Carola, la danzatrice del team Celentano che non ha mai brillato nelle improvvisazioni che ha dovuto fare in questo periodo.

La maestra Alessandra si è subito opposta a tutto ciò descrivendo come ingiusto e scorretto il comportamento del collega che, a suo avviso, starebbe facendo di tutto per far tornare a casa la maggioranza degli alunni della sua squadra.

Un ex talento di Amici si espone

Tra i tanti che hanno commentato negativamente la proposta di Todaro alla produzione di Amici, c'è anche un ragazzo che ha fatto parte della classe fino a pochi giorni fa.

Cristiano La Bozzetta, infatti, di recente si è imbattuto in un tweet che attaccava Raimondo e la sua richiesta di eliminare il ballerino meno votato da giurati esterni in questi prima quattro mesi di programma.

"Devo uscire per essere arrivata ultima in gare sempre sullo stesso tema, quelle in cui i ballerini classici sono svantaggiati.

Sarebbe come mettere le punte a Dario", ha tuonato Carola in casetta dopo aver scoperto che il prof di latino americano intenderebbe escluderla dalla corsa al serale.

"Non ha tutti i torti", ha commentato il giovane che ha dovuto lasciare il talent-show a causa di una sfida che ha voluto Todaro tra lui e Christian.

Nulla di fatto durante la registrazione di Amici

L'ex allievo ha deciso di commentare anche un altro tweet che un fan di Amici ha scritto contro Raimondo, quello che recita: "Lui non solo ha avuto la faccia tosta di eliminare Cristiano, adesso vuole farlo anche con Carola. Non ho parole".

Il ballerino che ha fatto parte del team Celentano fino a pochi giorni fa, ha contestato la proposta del professore con queste pungenti parole: "Che barzelletta".

Insomma, non è andata giù quasi a nessuno la richiesta del docente di latino americano di seguire le orme di Rudy Zerbi e "fare fuori" il danzatore meno apprezzato da colleghi esperti. La cosa che hanno sottolineato in molti, è che la gara tra i ballerini non può essere paragonata a quella tra i cantanti perché Cosmary, Serena, Mattia e altri non hanno partecipato ogni settimana a causa di infortuni o maglie sospese.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 19 gennaio, fanno sapere che non è stato fatto neppur un banale accenno alla proposta di Raimondo, probabilmente perché Alessandra si è opposta immediatamente per tutelare Carola e i suoi alunni.

Una cosa alla quale dovrà pensare Todaro d'ora in avanti, è la decisione con la quale la collega di classico vuole sostituire Mattia con un ballerino più preparato e soprattutto non infortunato.