Cresce l'attesa per il nuovo crossover tra Grey's Anatomy e Station 19 che, come annunciato nelle scorse settimane, andrà in onda negli USA su ABC alla fine di febbraio 2022. Il finale di metà stagione, infatti, aveva lasciato i fan con il fiato sospeso a causa del grave incidente che coinvolto Owen in Grey's Anatomy 18x08.

Il chirurgo d'urgenza, interpretato da Kevin McKidd, si era recato, insieme a Teddy e Cormac, a prendere il cuore nuovo destinato a suo nipote Farouk. Tuttavia, sulla strada del ritorno i tre medici hanno avuto un incidente stradale e sono finiti fuori strada, proprio vicino ad un dirupo.

La Altman è la prima ad uscire dall'auto, seguita poi da Hayes. Subito dopo la macchina precipita giù, mentre Owen e l'autista sono ancora al suo interno. Il destino di Hunt appare così in bilico, anche nel trailer del crossover delle due serie TV targate Shonda Rhimes.

Grey's Anatomy e Station 19: il destino di Owen in bilico nel nuovo crossover

Il finale di metà stagione di Grey's Anatomy 18 si è quindi concluso lasciando gli spettatori con il fiato sospeso per le sorti di Owen Hunt e un quesito: riuscirà a sopravvivere?

Nelle scorse settimane è stato rilasciato il promo del nono episodio della 18esima stagione, intitolato "No Time To Die", che vedrà un nuovo crossover con Station 19. Nel filmato i vigili del fuoco organizzano un'audace missione di salvataggio per riuscire a recuperare Owen dal dirupo.

L'auto è infatti caduta a oltre 100 piedi e le operazioni di recupero per la caserma 19 sembrano abbastanza complicate. A far temere per la vita di Hunt è Sullivan che afferma che uno dei civili a bordo è stato recuperato ma non presenta alcun battito cardiaco. Ma sarà davvero Owen?

Nonostante tutto lasci pensare al peggio, a tranquillizzare i fan del medical drama più longevo della storia della TV americana, fresco di rinnovo per la stagione 19, è il contratto di Kevin McKidd.

L'attore, che veste i panni del maggiore Hunt, nel 2020 aveva infatti firmato un accordo che lo lega allo show fino alla 19esima stagione. Insomma i fan possono ben sperare per il destino di Owen che, probabilmente non andrà ad aggiungersi alle morti illustri di Grey's Anatomy.

Grey's Anatomy 18, anticipazioni nono episodio: un duro confronto tra Amelia e Link

Stando alle prime foto promozionali di Grey's Anatomy 18x09, i rapporti tra Amelia e Link diventeranno sempre più difficili e la coppia sarà protagonista di un duro scontro.

Nel finale invernale della serie, infatti, ad un bacio appassionato tra il medico non binario Kai e la dottoressa Shepherd, ignara della presenza di Link. Cosa accadrà tra i due nel prossimo episodio? Le foto promozionali della premiere di metà stagione, pubblicate da TV Line, sono così chiare che sembra quasi di ascoltare il dialogo tra i due protagonisti.

#GreysAnatomy's Link Calls Out Amelia in Winter Premiere — Exclusive 2022 FIRST LOOK Photos https://t.co/44BtsgdOhf pic.twitter.com/xc9SUGRw0K — TVLine.com (@TVLine) December 20, 2021

Un Link piuttosto arrabbiato ricorda alla madre di Scout che lei ha detto che lo amava ma che semplicemente non voleva sposarlo.

E l'uomo sembra chiedersi se non fosse solo una scusa per Amelia, così da poter chiudere la loro relazione e incontrare qualcuno di nuovo.

Grey's Anatomy 18x09: data di uscita negli USA e su Disney+

Nelle scorse settimane la produzione del celebre medical drama, così come quella di altre serie televisive americane, ha dovuto ritardare il ritorno sul set a causa della diffusione della variante Omicron, altamente contagiosa.

Tuttavia, questa situazione non dovrebbe influire sulla messa in onda dei restanti episodi di Grey's Anatomy 18. Lo show, ideato da Shonda Rhimes, tornerà in prima serata negli USA su ABC il prossimo 24 febbraio 2022 con l'attesissimo nuovo crossover con Station 19.

In Italia invece, le nuove puntate di Grey's Anatomy 18 vengono rilasciate sulla piattaforma streaming Disney+ e per vedere l'episodio 9 i fan italiani dovranno attendere quasi certamente il mese di marzo.