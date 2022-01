Anche se Amici è ancora in vacanza, la produzione ha deciso di aggiornare i fan su ciò che è accaduto nella casetta durante le festività. I turni delle pulizie pare siano stati il pretesto per riaccendere un astio mai sopito tra Elena e Luca: se inizialmente sembrava ci fossero possibilità per un ritorno di fiamma, è nell'ultimo periodo che i due cantanti hanno preso le distanze, arrivando a rinfacciarsi mancanze di rispetto passate e atteggiamenti scorretti davanti alle telecamere.

Il diverbio tra i protagonisti di Amici

Quella che era nata come una discussione per le pulizie all'interno della casa, si è trasformata in poco tempo in una "faida" tra due allievi della ventunesima edizione di Amici.

Come documentano i video che sono stati caricati su Witty Tv mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio, Elena e Luca se le sono cantante di santa ragione, arrivando a urlarsi contro qualsiasi cosa.

Lo scontro è cominciato quando il napoletano ha inserito l'ex fiamma (i due hanno avuto un flirt prima che iniziasse il programma, in quanto si sono conosciuti ai casting estivi) tra le persone che collaborerebbero meno nelle faccende domestiche.

La giovane ha subito respinto l'accusa e ha puntato il dito contro il figlio di Gigi D'Alessio, con il quale fa coppia nel turno delle pulizie da più di un mese a questa parte

"Tra noi non c'è dialogo. Quante volte sono venuta a chiamarti per aiutarmi a lavare i piatti?", ha detto la siciliana con un tono di voce decisamente alterato.

Dissapori pre Amici tra Lda e la dolce Elena

Luca ha replicato alla compagna di classe dicendo che è lui a richiamarla spesso all'ordine quando è il loro turno di pulire; insomma, i due hanno detto la stessa cosa ma a parti invertite, ovvero hanno dato versioni opposte della medesima faccenda.

Elena ha cominciato ad arrabbiarsi e ad urlare contro al ragazzo col quale ha avuto un flirt l'estate scorsa: "Ma cosa stai dicendo?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tutti sanno che vengo sempre io a chiamarti. Alex, Serena, Nicol e Rea mi hanno dato una mano perché tu non c'eri".

La siciliana, però, ha perso le staffe quando il figlio di D'Alessio ha usato la parola rispetto nella loro accesa discussione e ha controbattuto: "Non parlare proprio tu di questo perché non sai neanche cos'è il rispetto.

E non aggiungo altro, che è meglio per te".

La giovane, dunque, ha lasciato intendere che nel rapporto che ha avuto in passato con Lda ci sarebbero state delle mancanze, le stesse che avrebbero poi provocato il loro allontanamento definitivo prima di ritrovarsi a convivere nella casetta di Amici.

Nervi tesi tra i talenti di Amici

Dopo aver mandato Luca a quel paese, Elena si è rifugiata in camera da letto in preda al nervosismo.

La cantante di Amici non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha cercato di difendersi dalle accuse che le lanciato il napoletano, ovvero quelle di non aiutare abbastanza nelle pulizie.

Cosmary ha provato a consolare l'amica dicendole che vivono ripresi dalle telecamere 24 ore su 24, quindi tutti possono andare a vedere chi ha ragione e chi sta mentendo in questo diverbio.

Dopo essersi calmato, Lda ha ricercato un confronto chiarificatore con Elena ma lei l'ha subito respinto gridandogli: "Vattene, adesso non voglio parlare con te. Sono nervosa".

"Come mi fa saltare i nervi lui, nessuno", ha aggiunto la giovane dopo essersi allontanata dalla stanza dove il compagno di classe stava cercando di spiegare le proprie ragioni ad Alex e a Cristiano.

Il video che è stato pubblicato su Witty Tv il 6 gennaio, è terminato con la scritta "continua domani", quindi anche venerdì 7 saranno caricate immagini inedite di ciò che è accaduto in casetta durante le vacanze.