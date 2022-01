Mancano pochi giorni al ritorno su Canale 5 di Amici: dopo circa tre settimane di stop, il talent-show di Maria De Filippi sta per riprendere la sua regolare programmazione. La prima puntata del 2022 sarà registrata sabato 8 gennaio, ma già si sa che Crytical tornerà in studio dopo una lunghissima assenza e ben quattro allievi affronteranno una sfida. Lo speciale trasmesso in tv domenica 9, potrebbe anche fare chiarezza sui rumor che vorrebbero due cantanti molti vicini.

Aggiornamenti sul rapper di Amici

Sono settimane che i fan di Amici si interrogano sulla "sparizione" di un allievo: da metà dicembre, infatti, si sono perse le tracce di Crytical, il rapper che è entrato nella scuola dopo aver battuto Tommaso.

Il giovane ha partecipato ad un solo speciale del talent-show prima di dileguarsi completamente sia dagli appuntamenti condotti da Maria De Filippi che dai daytime.

Il cantante non era presente neppure nei video che sono stati caricati su Witty Tv in questi giorni, quando i telespettatori sono stati aggiornati su come i ragazzi hanno trascorso il Natale e il Capodanno in casetta.

L'alunno del team Pettinelli, dunque, sembra essere sparito nel nulla da un momento all'altro e nessuno si è mai esposto per spiegare le ragioni di tutto ciò. Gli spettatori hanno ipotizzato che l'artista possa aver contratto il Covid e che quindi sia stato messo in isolamento in una struttura lontana da quella di Cinecittà che ospita l'intera classe, ma non sono mai arrivate conferme o smentite a riguardo.

I momenti clou del prossimo appuntamento con Amici

Dopo settimane di congetture e silenzio, ci ha pensato un persona molto vicina al rapper ad aggiornare i fan su quello che sta succedendo a Cinecittà.

La madre di Crytical, infatti, ha anticipato che il ragazzo parteciperà alla registrazione di Amici prevista per sabato 8 gennaio, la prima del 2022.

"Domenica il fantasma ricomparirà", ha scritto la signora Maria Grazia sui social network con chiaro riferimento al giorno di messa in onda dello speciale in questione.

L'allievo che per tanto tempo ha fatto perdere le sue tracce davanti alle telecamere, dunque, sta per tornare tra i banchi per la gioia dei suoi tanti sostenitori, gli stessi che sono stati in ansia per lui e per il suo stato di salute.

Tra i momenti più attesi della puntata che Maria De Filippi condurrà tra qualche giorno, spiccano quelli riservati ai ragazzi che sono a rischio: i ballerini Carola e Cristiano e le cantanti Rea e Nicol affronteranno una sfida per cercare di riconfermarsi nel cast.

Luigi ed Elena possibile nuova coppia di Amici

Nell'attesa di leggere le anticipazioni dettagliate della puntata che sarà registrata sabato 8 gennaio, i fan di Amici sono catturati da un Gossip inaspettato.

Nei video che sono stati caricati su Witty Tv durante le feste, qualcuno ha colto un insolito quando sospetto avvicinamento tra due ragazzi che prima delle vacanze non erano particolarmente legati.

Nel filmato che ha documentato la Vigilia di Natale in casetta, Luigi ed Elena erano seduti nella tavolata che gli spettatori hanno definito quella delle coppie, in quanto ospitava Albe e Serena, Dario e Sissi, Alex e Cosmary.

In un altro tavolo, invece, c'erano i single della classe ovvero Christian, Mattia, Carola, Cristiano, Rea, Nicol e Aisha.

La presenza dei due cantanti nel gruppo delle "coppiette" della ventunesima edizione del talent-show, sta alimentando le chiacchiere su un loro possibile flirt nato proprio mentre il programma era in pausa. Sicuramente si saprà qualcosa in più a riguardo quando ricominceranno i daytime, ovvero lunedì 10 gennaio.