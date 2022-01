Nervi tesi all'interno della casetta di Amici 21 dove, in questi giorni, i vari concorrenti hanno trascorso gran parte del loro tempo. Quest'anno, causa Covid-19, i vari cantanti e ballerini di questa ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi hanno trascorso tutto il periodo delle feste natalizie in casetta, senza ricongiungersi con i loro parenti. Le tensioni, però, non sono mancate e in particolar modo Lda ed Elena si sono ritrovati ai ferri corti.

Nervi tesi tra Lda ed Elena ad Amici 21: tra i due cantanti scoppia un'accesa lite

Nel dettaglio, durante gli ultimi giorni ci sono stati degli scontri decisamente infuocati non solo all'interno della casa del Grande Fratello Vip ma anche in quella di Amici 21.

Per quanto riguarda il talent show di Maria De Filippi, a perdere le staffe è stato Lda che ha sbottato contro Elena per quanto riguarda la gestione delle pulizie.

I due hanno avuto un'accesa lite, complice il fatto che entrambi si sono accusati di "fare poco" e così si sono ritrovati sul piede di guerra.

Lda è stato molto duro nei confronti della cantante che non ha saputo trattenere le lacrime, al punto da doversi rifugiare in camera da letto, visibilmente affranta e dispiaciuta.

'Basta con il vittimismo', sbotta Luca D'Alessio contro Elena nella casetta di Amici 21

"Inutile che si va a fare il piantino di là. A me queste cose a vittima mi stanno sul c... Questo vittimismo non mi piace", ha sbottato il giovane Luca D'Alessio

"Con me è sempre stato un altro persona e si è comportato di m.., però io devo passare per la pazza della situazione", ha sentenziato Elena in lacrime.

Poco dopo Lda si è presentato in camera da Elena per poterle parlare ma, la ragazza, ancora provata, gli ha chiesto di andare via e di lasciarla in pace, dato che non aveva piacere a chiarire con lui in quel momento.

Cosa succederà a questo punto? Dopo le incomprensioni di queste ore tra Lda ed Elena dovute alla pulizia della casetta, ci sarà un nuovo confronto pacifico tra i due cantanti di questa ventunesima stagione di Amici 21?

Dal 9 gennaio ritorna l'appuntamento domenicale con Amici 21 su Canale 5

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni legate alla messa in onda del talent show, rivelano che l'appuntamento con il programma di Maria De Filippi tornerà di nuovo in onda a partire da questa domenica 9 gennaio 2022.

Dalle 14, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata inedita del programma durante la quale ci saranno nuove sfide per i concorrenti che sono rimasti in gara quest'anno e che stanno portando avanti il loro percorso, in attesa di arrivare alla fase del serale, previsto per la prossima primavera.