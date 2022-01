Cosa sta succedendo nella casetta di Amici? Secondo alcuni indizi captati dai fan più attenti, potrebbe esserci un nuovo amore nell'aria. Oltre alle coppie già consolidate se ne starebbe formando un'altra del tutto inedita. Luigi ed Elena sono stati avvistati vicini la sera della Vigilia di Natale. Nel video che è stato caricato su Witty Tv, gli spettatori hanno notato la divisione del gruppo in due tavolate differenti: quella delle coppie (Albe e Serena, Dario e Sissi, Alex e Cosmary) e quella dei single.

Possibile nuovo amore tra i ragazzi di Amici

I daytime di Amici non vanno in onda dallo scorso 22 dicembre, perciò risalgono a un paio di settimane fa gli ultimi aggiornamenti su ciò che accade all'interno della casetta. Il video che è stato caricato su Witty Tv lo scorso 3 gennaio, però, potrebbe aver regalato un'interessante anticipazione ai curiosi: un indizio su una possibile nuova coppia.

Nel filmato che ha mostrato come i ragazzi hanno trascorso la Vigilia di Natale, i più attenti hanno notato un dettaglio piuttosto rilevante.

Nel momento in cui si apprestavano a cenare, gli allievi si sono accomodati in due differenti tavolate: secondo i telespettatori, per gioco, i protagonisti del talent show si sarebbero divisi in "scapoli" e "ammogliati".

A un tavolo sedevano Albe e Serena, Dario e Sissi, Alex e Cosmary, nell'altro tutti i single del gruppo come LDA, Mattia, Christian, Nicol, Rea, Aisha, Carola e Cristiano.

Avvicinamento sospetto tra due cantanti di Amici

A catturare l'attenzione di molti, però, è stata l'insolita presenza nel tavolo delle coppie di due allievi che non sono legati sentimentalmente, perlomeno non lo erano fino a quando il daytime è andato in onda prima della pausa natalizia.

A far compagnia ai "piccioncini" della scuola c'erano anche Luigi ed Elena. I due cantanti, infatti, erano seduti nella tavolata che i fan hanno etichettato come quella delle coppie di questa ventunesima edizione di Amici, che sembrano essere già tre.

Come mai i due ragazzi sono stati inseriti nel gruppo di coloro che hanno trovato l'anima gemella all'interno della scuola?

La teoria più accreditata a riguardo è che tra loro possa essere nato un sentimento nell'ultimo periodo, ovvero quando il programma si è fermato per le vacanze.

Un primo indizio su questo possibile flirt i curiosi l'avevano colto già guardando la puntata del 22 dicembre, quella in cui gli alunni si sono scambiati i regali di Natale in casetta. Elena ha omaggiato il compagno di classe con dei walkie-talkie, dicendo che sarebbero serviti per comunicare prima di addormentarsi senza disturbare gli altri.

Sabato 8 gennaio prima registrazione di Amici del 2022

Se Elena e Luigi sono una coppia lo si saprà con certezza solamente tra qualche giorno, quando riprenderanno le registrazioni di Amici dopo quasi tre settimane di stop.

Le prime riprese del 2022 del talent show erano previste per martedì 4 gennaio, ma il tutto è stato rimandato a sabato 8 per ragioni che non si conoscono.

La puntata che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 9, dunque, verrà registrata 24 ore prima. Le anticipazioni di questo speciale sono attesissime: Carola, Cristiano, Nicol e Rea devono affrontare una sfida per riconfermarsi nel cast, Cosmary deve conoscere il suo destino dopo che Alessandra Celentano le ha sospeso la maglia per due settimane consecutive e i cantanti devono misurarsi con una nuova gara interna.

Sicuramente ci sarà anche tempo per fare un po' di Gossip e magari rendere pubblici gli amori che sono nati in casetta durante le vacanze: i fan attendono aggiornamenti sia su Luigi ed Elena, che su Alex e Cosmary, vicinissimi prima della pausa natalizia.