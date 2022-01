Momenti di forte ansia si vivranno durante le nuove puntate di Love is in the air in programma a breve sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi narrano che Eda Yildiz rischierà di compromettere la sua gravidanza per recuperare un palloncino finito su di un albero.

Anticipazioni Love is in the air: Eda decisa a preparare il compleanno di Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione raccontano che Eda metterà a rischio la propria gravidanza.

Tutto inizierà quando la fioraia tenterà di capire cosa abbia programmato Serkan per il suo compleanno.

Pertanto, la Yildiz si recherà all'ufficio di architettura in compagnia della piccola Kiraz per fargli alcune domande. In questo frangente, la ragazza comprenderà che suo marito desidera festeggiare l'evento solo con le persone a lui più care.

Eda, a questo punto, pregherà la sua amica Melo di organizzare un piccolo party grazie all'aiuto di Ayfer. Ma ecco che le due donne sorprenderanno la Yildiz, dicendole di aver già provveduto per via di una promessa fatta in precedenza a Serkan.

Eda finisce al pronto soccorso per recuperare un palloncino

Nelle puntate turche di Love is in the air, gli amici e il padre Kemal interverranno alla festa di compleanno di Serkan. In questa circostanza, padre e figlio si abbracceranno teneramente per la prima volta.

Qui, Eda confesserà al marito di non aver acquistato un regalo apposito per lui in quanto troppo presa dalla fine della gestione. Tuttavia, Bolat si dimostrerà assai comprensivo nei confronti della moglie, visto che ha già tutto quello che desidera tra cui una famiglia che ha da sempre desiderato.

Ed ecco che Eda inviterà tutti gli ospiti a divertirsi per poi aiutare sua figlia Kiraz a recuperare un palloncino rimasto incastrato sul ramo di un albero.

In pratica, la Yildiz salirà su una scala per poi perdere l'equilibro a causa di un capogiro. Fortunatamente Serkan riuscirà a prenderla in braccio prima della caduta in terra. Ma ecco che la madre di Kiraz inizierà ad accusare dei dolori al basso ventre, tanto da dover interrompere i festeggiamenti e farsi accompagnare dal consorte al pronto soccorso.

Serkan inizia a provare un'ossessione verso la moglie e il bambino

Fortunatamente le contrazioni si riveleranno passeggere, tanto che la futura madre verrà presto dimessa dopo alcune visite di rito. Intanto Serkan inizierà a provare un'ossessione nei confronti della moglie e del bambino che porta in grembo. Questa volta, però, l'architetto chiederà a tutti gli amici di vegliare sulla Yildiz affinché non faccia passi azzardati che potrebbero mettere a rischio la gravidanza. In questo modo, la fioraia sarà costretta ad accettare le imposizioni di Serkan, intenzionato ad evitare una tragedia.