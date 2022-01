Miriam Candurro, nota ai fan di Un posto al sole per il personaggio di Serena Cirillo, ha svelato in un post sul suo profilo ufficiale Instagram di essere risultata positiva al Covid. L'attrice ha ammesso di essersene accorta durante uno dei soliti tamponi settimanali fatti per andare sul set e ha aggiunto di essere rimasta sempre asintomatica per tutto il decorso della malattia. L'artista ha inoltre rassicurato i suoi fan affermando di essersi negativizzata e di essere riuscita a tenere al sicuro tutta la sua famiglia. Piccola curiosità: in passato Miriam Candurro si era scontrata con alcuni novax che avevano criticato un post dove mostrava di essersi vaccinata con la seconda dose.

L'attrice ha scoperto di essere positiva durante un tampone di routine

Miriam Candurro è risultata positiva al Covid, ma è già guarita. L'attrice di Un posto al sole ha atteso di negativizzarsi prima di raccontare la triste esperienza ai suoi fan. Il breve racconto è stato affidato a un post su Instagram. Queste le sue parole: "Venerdì scorso ho fatto uno dei soliti tamponi, e ho scoperto di essere positiva. Oggi negativa, fortunatamente. L'attrice ha poi continuato confermando di non avere avuto sintomi e di essere riuscita a proteggere i suoi cari: "Sono stata asintomatica sempre, ringraziando Iddio, ma sono stata una settimana in isolamento in camera per salvaguardare la mia famiglia, rimasta sempre negativa".

Miriam Candurro: 'Per colpa di questo virus maledetto, si muore'

L'attrice, vaccinata, ha dichiarato di stare bene ma ha invitato a non sottovalutare questo virus che fa morire anche persone sane. Il suo pensiero è andato alle persone che non hanno avuto la sua fortuna di vivere la malattia da asintomatici. Queste le sue parole: "Il mio pensiero e il mio amore va a chi, invece, non l’ha vissuta come me, è stato male, o peggio ancora ha perso persone care per colpa di questo virus maledetto.

Si muore, per questo virus, anche se giovani e sani. Credetemi sulla parola".

La polemica con i no vax

L'attrice era stata criticata aspramente da un piccolo numero di no vax accorsi sotto un suo video dove mostrava la sua vaccinazione. I commenti contro Miriam Candurro spaziavano da quelli che la dipingevano come una cavia a quelli più deliranti di chi la vedeva come uno strumento in mano ai poteri forti.

Non erano mancati anche gli insulti di chi, ad esempio, la "invitava" a mostrarsi anche durante la visita dal ginecologo. L'attrice rispose poi con fermezza in alcune stories. Tornando alla vicenda attuale, l'attrice, in salute ma evidentemente spossata dalla situazione, ha dichiarato che magari successivamente darà maggiori dettagli su questa esperienza: "Poi quando avrò le parole giuste per raccontarvi, se mai le avrò, vi racconterò".