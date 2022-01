Legame in bilico tra tre protagonisti della ventunesima edizione di Amici. Nel corso del daytime del 13 gennaio, infatti, è stato mostrato lo scontro che Mattia e Christian hanno avuto con Dario, loro compagno di stanza. Secondo i ballerini del team Todaro, il 17enne sarebbe cambiato nei loro confronti anche da quando si è fidanzato con Sissi. In casetta c'è stata una lunga lite ma, dopo lacrime e accuse reciproche, i tre si sono abbracciati.

Tensione nella casetta di Amici

I daytime di Amici che vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, permettono ai telespettatori di conoscere meglio sia gli allievi che i rapporti che instaurano nel corso della loro convivenza.

Oltre a mostrare compiti e lezioni, gli addetti ai lavori ci tengono a condividere con i fan gli amori, le simpatie ma anche gli asti che nascono tra i protagonisti del talent-show, un modo come un altro per coinvolgere totalmente il pubblico.

Il 13 gennaio, ad esempio, i fan sono stati aggiornati su un'amicizia che è nata sin dall'inizio del programma, quella a tre tra Mattia, Christian e Dario.

I ballerini che hanno come tutor Raimondo Todaro hanno cominciato a lamentare un cambio di atteggiamento da parte del loro compagno di stanza, come se il loro legame si fosse involuto con il passare del tempo anziché rafforzarsi.

"Mi rimprovera per le pulizie e lo fa con un tono di superiorità", ha detto il danzatore di latino-americano nel confronto che ha avuto con altri alunni della classe ma non col diretto interessato.

Ancora lacrime per Mattia ad Amici

Christian si è trovato d'accordo con Mattia nell'affermare che Dario sembra spesso invidioso delle sue coreografie, tant'è che gli direbbe spesso che vorrebbe farle anche lui e che potrebbe eseguirle anche meglio.

Il ballerino di hip-hop ha cercato un confronto anche con Sissi (fidanzata del 17enne "sotto accusa") su questo cambiamento che sia lui che Zenzola hanno avvertito, ma la cantante ha cercato di rassicurarlo dicendogli che non c'è nulla di vero dietro a tutto ciò e che la loro amicizia non è in discussione.

La produzione ha deciso di informare Dario di quello che è stato detto dai due compagni di classe alle sue spalle, e non ha reagito bene.

Il giovane ha alzato la voce quando ha provato a spiegare la delusione che è nata in lui dopo aver sentito due suoi amici rivolgergli delle aspre critiche non in faccia: "Io sono abituato a parlare, non a dire le cose a tutti tranne al diretto interessato".

Paura per il futuro di Mattia nel cast di Amici

Christian e Dario hanno litigato a lungo e con un tono piuttosto acceso, mentre Mattia è intervenuto in un secondo momento per fare un'importante precisazione.

Quando ha sentito il compagno di classe mettere in dubbio il bene che dice di volergli, il ballerino di latino-americano è scoppiato a piangere.

"Non puoi pensare che non ti voglio bene", ha ripetuto più volte il 18enne con le lacrime agli occhi e la voce strozzata dall'emozione.

Zenzola si è anche scusato con i presenti per la reazione eccessiva che stava avendo, ma ha spiegato che per lui è un periodo difficile e di grande tensione.

"Sto con questo tutore da una settimana e non so nemmeno se potrò rimanere", ha aggiunto Mattia nello sfogo che è stato mandato in onda su Canale 5 il 13 gennaio.

Anche Christian si è lasciato andare ad un pianto liberatorio dopo aver discusso animatamente con Dario, il tutto mentre gli altri allievi erano seduti attorno a loro e seguivano ogni passaggio della vicenda.

La puntata odierna di Amici si è conclusa con un abbraccio che ha suggellato la pace ritrovata tra tre ballerini protagonisti di quest'anno.