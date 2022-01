Domenica 23 gennaio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici, quella che è stata registrata mercoledì scorso. Le anticipazioni che da qualche giorno circolano sul web, fanno sapere che Rudy Zerbi deciderà di eliminare Rea dopo averla vista agli ultimi posti di tutte le classifiche del giorno. Ospiti del diciassettesimo speciale saranno Gerry Scotti e Linus in qualità di giurati e Franco 126 per il momento musicale.

Anticipazioni del nuovo appuntamento di Amici

Quella che andrà in onda domani pomeriggio, 23 gennaio, è una puntata di Amici 21 molto importante.

Chi ha assistito alla registrazione di questo speciale, infatti, racconta che i ragazzi sono arrivati a un punto di svolta del loro percorso nella scuola: da ora in avanti gareggeranno per cercare di approdare alla prossima fase del programma, il serale.

Nel corso dell'appuntamento che sarà trasmesso in tv il 23 gennaio, Maria De Filippi ritirerà le felpe grigie dei titolari e consegnerà loro maglie dorate.

Le esibizioni che i talenti faranno ogni settimana davanti ai professori, serviranno per far continuare loro o meno la corsa al serale: spetterà ai docenti di canto e ballo decidere se confermare gli alunni nel cast oppure se mandarli a casa a poco tempo dal debutto in prima serata.

Per rendere equa la competizione, la produzione ha scelto di riammettere Albe e Cosmary: è stata annullata, infatti, la sospensione degli allievi dei team Pettinelli e Celentano.

Quattro classifiche per i cantanti di Amici

Tra le tante cose che sono successe nel corso della diciassettesima puntata di Amici, spicca la decisione della produzione di testare i cantanti su varie prove.

I ragazzi, infatti, si sono esibiti davanti a diversi giudici, dopodiché sono state stilate quattro differenti classifiche: una con i voti assegnati da Gerry Scotti alle cover, una con quelli di Linus agli inediti, una con le preferenze che hanno espresso gli stessi alunni in modo anonimo, e un'altra in base agli streaming.

Rudy Zerbi ha notato che Rea si è piazzata agli ultimi posti di tutte le graduatorie appena citate, per questo ha fatto una scelta drastica. Il professore ha eliminato la cantautrice della sua squadra, anche perché scontento del suo rendimento dell'ultimo periodo: la giovane, dunque, ha dovuto lasciare la scuola definitivamente proprio a un passo dal serale.

Infortunio serio per il 'latinista' di Amici 21

Per quanto concerne i ballerini della classe, le anticipazioni dello speciale del 23 gennaio fanno sapere che Carola è guarita ed ha ballato davanti alla maestra Celentano dopo un paio di settimane di stop.

Mattia, invece, è ancora fermo a causa di una micro lesione al piede che sembra non voler passare. La professoressa Alessandra ha presentato all'allievo e al pubblico due aspiranti titolari della scuola che ha visto ai casting: la docente intende sostituire l'infortunato Zenzola con un altro talento nel genere latinoamericano.

Raimondo Todaro si oppone a questa richiesta e attende fiducioso il responso del medico sulle condizioni fisiche del suo allievo e sui tempi di guarigione.

L'insegnante di ballo ha precisato che se il giovane non dovesse tornare in forma a breve, lui non prenderà nessun altro al suo posto e punterà esclusivamente su Serena e Christian.

La maestra insiste nel voler eliminare Mattia perché lo considera una "zavorra" per il programma in quanto non si esibisce da oltre un mese, tant'è che in questi giorni ha confermato che farà altri accurati provini per cercare danzatori e danzatrici che spiccano nella stessa categoria del titolare infortunato.