L'ultima puntata di Amici della settimana, è stata dedicata a svariati argomenti: il confronto tra Serena e Cosmary voluto dalla maestra Celentano, l'incontro gelido tra Alex e Calma in casetta dopo la "strigliata" di Rudy Zerbi, le lacrime di Sissi in sala canto e l'entusiasmo di Aisha nell'ascoltare il suo inedito in radio per la prima volta.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Quando mancano due giorni alla messa in onda della diciassettesima puntata di Amici, i fan sono stati aggiornati su ciò che è accaduto in casetta al termine di questa settimana ricca di colpi di scena.

Il daytime del 21 gennaio, infatti, si è aperto con un video che la maestra Celentano ha fatto recapitare a Serena in casetta. La professoressa di danza classica ci ha tenuto a sottolineare i tanti errori che la ragazza ha fatto domenica scorsa nel passo a due che ha portato in scena con Cosmary.

"Si sono viste le differenze soprattutto fisiche", ha precisato Alessandra davanti alla contrariata allieva del team Todaro.

Dopo aver saputo che anche per il prossimo speciale dovrà preparare una coreografia in coppia con la ballerina pugliese, Serena è scoppiata a piangere.

"Sono stanca, è da cinque mesi che fa così e dice queste cose. Mi dà fastidio che faccia passare il messaggio che solo io ho sbagliato, quando non è così.

Neanche lei è stata perfetta ma la maestra non lo dice", ha tuonato la titolare della scuola in preda al più totale sconforto.

Primi approcci tra i due cantanti di Amici

Sempre nel corso del daytime di Amici del 21 gennaio, è stato mostrato il primo incontro in casetta tra due allievi che sono considerati rivali dalla maggior parte dei telespettatori.

Dopo che Alex ha dichiarato che secondo lui non batterebbe nessuno dei titolari, Calma è entrato in casa e gli ha stretto la mano. I due hanno avuto un immediato confronto sulla strigliata che Rudy ha dato al cantautore per il parere che ha espresso dopo aver ascoltato un solo suo inedito.

"Mi sono basato solo su quella canzone, per il resto non ti conosco.

Zerbi ci ha messo in sfida sulla tua cover e va bene, ma anche se vinci tu io non cambio la mia idea", ha detto il cantante del team Cuccarini.

Il nuovo alunno si è detto un po' dispiaciuto del giudizio che il compagno di classe ha espresso su di lui dopo aver sentito due minuti di un suo pezzo perciò si è confrontato anche con gli altri per cercare "alleati".

Luigi e Crytical hanno rassicurato Calma sul fatto che il suo brano è bello e che Alex ha sbagliato a sparare a zero su di lui senza sapere nulla del suo percorso artistico.

Anticipazioni 17esimo speciale di Amici

Il daytime di Amici del 21 gennaio si è chiuso con le lacrime di Sissi durante la preparazione del brano "La cura" e l'emozione di Aisha nell'ascoltare per la prima volta in radio l'inedito "Bad vibes".

Questa puntata è l'ultima prima della messa in onda del diciassettesimo speciale, quello che è stato registrato mercoledì scorso.

Le anticipazioni che da qualche giorno circolano sul web, fanno sapere che Rudy Zerbi ha deciso di eliminare Rea dopo averla vista classificarsi agli ultimi posti nelle gare della settimana.

La sfida tra Alex e Calma su una cover del rapper è stata vinta da quest'ultimo su decisione di Adriano Pennino, ma il titolare del team Cuccarini non ha subito conseguenze per la sconfitta.

Albe e Cosmary sono stati reintegrati nella classe (erano stati sospesi da Pettinelli e Celentano) in quanto d'ora in poi tutti indosseranno una maglia dorata: di puntata in puntata, ogni talento dovrà confermarsi per continuare la corsa verso il serale.

Mattia non è ancora guarito dall'infortunio e la maestra Alessandra ha palesato la sua intenzione di sostituirlo con un altro ballerino di latinoamericano: Raimondo Todaro aspetta il verdetto del medico per decidere se il ragazzo potrà restare nella scuola oppure no.