In Una vita, la guerra tra i Quesada e i Bacigalupe non sembrerà avere fine. In particolare, tutto precipiterà nel momento in cui Aurelio arriverà a drogare Anabel per approfittare di lei. Fortunatamente il suo folle piano non andrà a buon fine, visto che Soledad riuscirà a fermarlo in tempo. In seguito la domestica racconterà tutto a Marcos.

Anabel si riavvicina ad Aurelio e Natalia nelle prossime puntate di Una vita

Tra i Bacigalupe e i Quesada i rapporti saranno sempre più tesi. Nonostante abbiano affari in comune, tra, Marcia e, Aurelio in particolare, non scorrerà certo buon sangue.

Anabel intanto, proseguirà la sua relazione con Miguel e i due sembreranno più innamorati che mai. Il giovane vorrà addirittura sposare la sua amata ma Anabel prenderà tempo. Nonostante ciò, la giovane Bacigalupe vorrà restare in intimità con il suo fidanzato, il quale però vorrà aspettare di metterle l'anello al dito prima di avere rapporti intimi con lei. Mentre proseguirà la sua storia d'amore con Miguel, Anabel farà un grande errore, permettendo a Aurelio e Natalia di riavvicinarsi a lei.

Aurelio stordisce con la droga Anabel e tenta di approfittare di lei

Proprio così, in Una vita Anabel sembrerà abbassare la guardia nei confronti dei fratelli Quesada. Non sa che Aurelio nutre ancora una profonda, sete di vendetta nei suoi confronti e verso il padre Marcos per quanto accaduto in passato.

Va ricordato che anni prima, quando erano in Messico, Anabel piantò Aurelio sull'altare. Un affronto che a, quanto pare, il cattivone di Una vita non avrà dimenticato. Pertanto, approfittando dell'assenza di Marcis, Aurelio di presenterà a casa Bacigalupe, ben sapendo che Anabel sarà sola. La malvagità dell'uomo si manifesterà nel momento in cui deciderà di drogare la ragazza.

Anabel sarà priva di conoscenza quando Aurelio cercherà di abusare di lei.

Soldad riesce ad impedire che Aurelio abusi di Anabel

Anabel sembrerà quindi spacciata, ma fortunatamente prima che capiti il peggio arriverà Soledad, la quale riuscirà a fermare in tempo Aurelio. Il perfido Quesada cercherà di giustificarsi in qualche modo, sostenendo di stare aiutando Anabel dopo un improvviso svenimento.

Aurelio inoltre, con fare minaccioso, inviterà la domestica a non rivelare nulla di ciò che è accaduto a Marcos. Soledad però, non riuscirà a tenere la bocca chiusa e rivelerà tutto a Marcos non appena Bacigalupe tornerà dal suo viaggio di affari. Come prevedibile, l'uomo non prenderà affatto bene la cosa. In primis rimprovererà Anable per essersi riavvicinata a Aurelio e Natalia. Quest'ultima intanto, verrà a sapere del malessere avuto da Anabel e sospetterà che dietro a tutto ci sia proprio lo zampino del fratello, il quale però negherà tutto.