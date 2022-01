Continuano ad appassionare le puntate e le trame di Tempesta D'Amore, la soap tedesca in onda su Rete 4. Centrale la situazione di Ariane, che crede di essere affetta da un male incurabile ma che, nonostante ciò, non smette di tramare contro Christoph. Maja e Florian sono impegnati nella loro missione volta a incastrare Erik, mentre Selina è travolta dai sensi di colpa per il fatto di dover mentire all'uomo che ama. Le anticipazioni svelano che tra qualche tempo, Ariane farà una proposta spiazzante a Erik.

Le nuove anticipazioni di Tempesta D'Amore su Rete 4

Nelle nuove puntate di Tempesta D'Amore, vedremo un acceso confronto tra Georg e Vanessa, che riceverà anche uno schiaffo. A vedere la scena sarà Werner, che resterà spiazzato da questa reazione sopra le righe. Vanessa spererà che la sua relazione con Max possa arrivare a un punto di svolta, ma purtroppo si sbaglierà.

Nel frattempo, per fare in modo che Maja non sospetti che Shirin provi qualcosa per Florian, cercherà una scusa banale. La ragazza proverà a stare lontano da Florian, preoccupata che la sua amicizia con Maja possa essere messa in discussione.

Max e Vanessa non riusciranno invece a stare distanti e saranno costretti ad ammettere di essere innamorati.

Cornelius vuole consegnare Erik alla polizia

Erik dovrà stare molto attento alle sue mosse nelle prossime puntate di Tempesta d'amore. Cornelius vorrà consegnarlo alla polizia, una volta trovate le prove che lo incastrano. Sarà a Maja a evitare il peggio, negoziando un po' di altro tempo con il padre.

Ci sarà anche un altro colpo di scena nella serie tv, visto che Werner troverà in cucina, del tutto inaspettatamente, Andrè.

Ariane ed Erik pronti a fuggire: anticipazioni Tempesta D'Amore

Nei nuovi episodi, Ariane starà sempre più male. Certa di morire, vorrà passare i suoi ultimi giorni di vita con Erik e così gli proporrà di fuggire ai Caraibi, dimenticandosi di tutto e tutti. Purtroppo, l'ennesimo svenimento impedirà a Kalenberg di realizzare il suo sogno, almeno per il momento.

Intanto, Christoph verrà a sapere che Erik ha proposto ad Ariane di diventare sua moglie e non la prenderà affatto bene. Se i due convolassero a nozze, il suo piano andrebbe a monte visto che Erik diventerebbe il tutore di Ariane. Senza perdersi d'animo, Christoph macchinerà l'ennesimo piano per tornare ad avere il controllo sulla situazione.

Infine, nelle prossime puntate di Tempesta D'Amore, Cornelius ripenserà alla possibilità di consegnare Erik alla polizia ma finirà per accettare la richiesta di far passare un po' di tempo.

La povera Kalenberg invece sarà certa di avere ancora poco tempo a disposizione e sarà sempre più spaventata all'idea di morire.