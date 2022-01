Alessandro Basciano e Sophie Codegoni fanno tanto discutere all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo il bacio sotto il vischio, criticato da alcuni per "falso perbenismo" da parte della ragazza, Soleil Sorge e Giacomo Urtis hanno deciso di tirare alcuni "frecciatine in codice" alla coppia e il tutto è avvenuto davanti a un "inconsapevole" (ma forse non troppo) Basciano.

Soleil, Giacomo e la frecciatina ad Alessandro e Sophie

La coppia composta da Alessandro e Sophie ha ricevuto il "benestare" di Soleil? Al momento sembrerebbe proprio di no e le frecciatine in merito non si farebbero attendere.

Infatti, nella notte tra il 1° e il 2 gennaio Soleil, Giacomo e Alessandro si sono ritrovati in cucina per uno spuntino e i primi due hanno iniziato a parlare delle dinamiche sentimentali che si creano all'interno della casa.

Secondo Soleil alcune relazioni non si basano sui sentimenti, ma semplicemente per ottenere "dei blocchi" durante la puntata del reality in prima serata su Canale 5: "Quello che ho pensato è che gli diano più spazio con le clip".

Alessandro immerso nel discorso, ma non troppo, ha sollecitato Soleil e Giacomo a raccontargli qualcosa in più, ma la risposta della ragazza è stata molto decisa: "You have to graduate, so (devi ancora diplomarti, ndr), un modo carino per celare il fatto che tra le coppie finte annoverate ci sono anche lui e Sophie.

giacomo e soleil dicono che le coppie finte sono create per le clip e per le dinamiche,alessandro vuole sapere ma non glielo dicono perché parlano proprio di lui😂😂✈️✈️#gfvip pic.twitter.com/kNp2rSyXLu — solesorge☀️ (@soleil_sorge) January 1, 2022

La gelosia di Sophie nei confronti di Soleil

Durante la conversazione in cucina, Alessandro ha anche rivelato a Soleil della gelosia che Sophie ha provato nei loro confronti durante la festa di Capodanno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, mentre Alessandro metteva i dischi Soleil si è avvinghiata a lui e la cosa non sarebbe andata giù a Sophie. "Sole noi scherziamo sempre, mica è provarci" ha ribadito Alessandro e proprio Sorge, con fare "diabolico", ha sentenziato: "Pensa se avessimo fatto finta di provarci".

#GFvip basciano dice a sole che sophie era gelosa di loro due ieri notte “pensa se avessimo fatto finta di provarci” dea saccente diabolica🛐 pic.twitter.com/NYuw4i7KIC — vippissimo.trash (@vippissimotrash) January 1, 2022

Federica per Soleil è la meno 'sensata' all'interno della casa

Soleil e Alessandro hanno parlato anche di nomination, infatti uno tra quest'ultimo, Barù, Federica ed Eva, durante la puntata in prima serata di lunedì 3 gennaio, abbandonerà definitivamente la casa. Soleil ha ammesso che sarebbe molto dispiaciuta se dovesse uscire Barù; trova Eva e Federica molto carine, ma secondo lei quest'ultima, a livello di dinamiche, è la meno "sensata" all'interno della casa. Per quanto riguarda la situazione nomination, se Alessandro dovesse rimanere in casa Soleil ha ammesso che non lo voterebbe per rispetto del lutto che sta attraversando dopo la morte del nonno avvenuta a Natale.

Stesso discorso varrebbe nei confronti di Miriana, che pochi giorni fa ha perso uno zio.