Gianmaria Antinolfi e la sua ex Soleil Sorge si ritrovano di nuovo sul "piede di guerra" all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. L'ex protagonista di Uomini e donne ha mandato su tutte le furie l'imprenditore napoletano nel momento in cui ha bevuto, a tradimento, la spremuta d'arancia che si era preparato per iniziare al meglio la giornata all'interno della casa di Cinecittà.

Soleil fa un dispetto a Gianmaria e 'ruba' la sua spremuta al GF Vip

Nel dettaglio, Gianmaria Antinolfi al suo risveglio al Grande Fratello Vip ha pensato bene di prepararsi una spremuta d'arancia.

Dopo aver versato il contenuto nel bicchiere, Gianmaria si è allontanato pochi secondi per posare gli utensili sporchi nel lavandino e proprio in quel momento è passata Soleil, che ha approfittato per fare un dispetto al suo ex fidanzato.

Soleil infatti, senza pensarci troppo, non ha perso occasione per bere a tradimento la spremuta che era stata preparata proprio da Gianmaria.

Gianmaria Antinolfi furioso con la sua ex Soleil al Grande Fratello Vip 6

Con fare deciso, Soleil ha bevuto tutta la spremuta che il suo ex fidanzato si era preparato e la reazione di Gianmaria non è stata affatto delle migliori.

"Non la fare mai più questa cosa. Non ti permettere mai più", ha sbottato subito Gianmaria che non ha preso affatto bene questo dispetto messo in atto da Soleil Sorge nella casa del GF Vip.

Insomma un inizio giornata decisamente turbolento per i due inquilini della casa più spiata d'Italia, che già in diverse occasioni si sono ritrovati sul piede di guerra, arrivando ai ferri corti.

La dura frecciatina di Soleil contro Gianmaria e Jessica al GF Vip

In attesa di scoprire se ci saranno nuovi momenti di tensione tra i due nel corso delle prossime ore e in vista della nuova puntata serale del GF Vip di lunedì 3 gennaio 2022, Soleil si è anche lasciata andare a un pesante e duro sfogo nei confronti del suo ex fidanzato.

Parlando dei suoi rapporti all'interno della casa di Cinecittà, ha ammesso di non gradire i falsi amici, quelli che con lei fingono di essere leali e sinceri e poi, appena si volta, sono pronti a pugnalarle le spalle.

Tra questi Soleil ha fatto proprio il nome di Gianmaria, ma anche quello di Jessica.

L'ex protagonista di Uomini e donne ha ammesso di non gradire per niente l'atteggiamento e il modo di fare di Antinolfi e della sorella maggiore delle Selassié, tanto da arrivare a dire che queste cose "le fanno schifo". Insomma un inizio anno decisamente turbolento per i protagonisti del GF Vip 6.