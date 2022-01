Lunedì 17 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Amici. Il daytime è stato quasi interamente dedicato a ciò che non è stato trasmesso in tv dello speciale di domenica 16, quello che ha visto l'eliminazione di ben quattro talenti. Mattia è stato interrogato da Alessandra Celentano, Cosmary è nuovamente a rischio dopo un'esibizione non convincente. Alex, intanto, ha criticato il rapper Calma e la decisione di Zerbi di farlo entrare nella scuola a un passo dal serale.

Aggiornamenti sull'ultimo speciale di Amici

La puntata di Amici andata in onda domenica 16 gennaio non si era conclusa, perciò oggi sono state mostrate al pubblico le cose che non sono rientrate nel montaggio del sedicesimo speciale di questa edizione.

Il daytime di lunedì 17, per questo motivo, si è aperto con l'interrogazione di Alessandra Celentano a Mattia. La maestra ha deciso di verificare la preparazione del ballerino sulla teoria di danza classica, soprattutto a fronte dell'infortunio che lo tiene fermo da un mese.

Il ragazzo ha saputo rispondere a poche domande, per questo la professoressa l'ha spronato a impegnarsi di più e gli ha dato un voto molto basso, un tre.

Il danzatore di latinoamericano ha promesso che studierà di più e che cercherà di guarire il prima possibile dalla micro lesione al piede che gli impedisce di andare in scena da molte settimane.

I pareri dei protagonisti di Amici

Dopo aver mandato via dalla scuola sia Elena che Paily, Rudy Zerbi ha informato la produzione di Amici di aver trovato un talento interessante ai casting.

Nel corso del quotidiano del 17 gennaio, infatti, Maria De Filippi ha presentato Calma: il rapper ha interpretato un suo inedito e poi ha saputo di essere un allievo del talent show a tutti gli effetti.

A storcere il naso per questo nuovo ingresso è stato soprattutto Alex, che rientrato in casetta dopo la puntata si è confrontato con i compagni sulla new entry che il professore di canto ha voluto nel cast a poco tempo dall'inizio della prossima fase del programma.

"Non sono molto d'accordo con questa scelta, a maggior ragione perché manca poco al serale. È un mio pensiero, ma sono certo del fatto che lui non batterebbe nessuno di noi", ha fatto sapere il giovane del team Cuccarini.

Ancora dubbi della maestra Celentano ad Amici

La puntata di Amici che è andata in onda lunedì 17 gennaio,si è conclusa con un momento che è stato registrato venerdì scorso, ma solo quando il pubblico ha lasciato lo studio.

Alessandra Celentano ha chiesto di rivedere Cosmary dopo averle dato tre all'esibizione che ha fatto in coppia con Serena durante lo speciale di domenica scorsa.

La maestra ha voluto che la sua allieva portasse in scena l'assolo che ha preparato durante la settimana, una coreografia romantica sulle note di "E penso a te".

La pugliese ha provato a convincere la sua insegnante dei miglioramenti che sta facendo da quando è entrata nella scuola, ma oggi i suoi sforzi non sono bastati.

"Stai facendo dei piccoli progressi e lavori abbastanza bene, ma non è sufficiente. Ti do cinque, quindi la tua maglia è sospesa", ha sentenziato la prof di danza classica davanti all'alunna che ha ammesso di non aver dato il massimo.

Per la seconda volta da quando ha esordito nel programma di Canale 5, Cosmary rischia l'eliminazione per volere della sua docente di riferimento. La maestra Celentano ha sempre detto di non considerare la giovane la sua ballerina ideale (cosa che invece vede in Carola), ma ha provato a darle un'opportunità di crescita facendola restare nella sua squadra, che a oggi vanta anche la new entry Alice (Cristiano, invece, ha dovuto lasciare il talent dopo aver perso la sfida decisiva con Christian).