Manca sempre meno all'inizio del serale di Amici e gli studenti del talent di Canale 5 stanno facendo di tutto per mantenere il loro banco nella scuola. Nella puntata che andrà in onda su Canale 5 nella giornata di domenica 16 gennaio, Albe, Luigi e Nicol dovranno sostenere le sfide di canto, essendo arrivati nelle ultime posizioni della classifica. I tre allievi, infatti, rischieranno l'eliminazione ad un passo dal serale.

Amici, anticipazioni 16 gennaio: Albe e Luigi sono a rischio eliminazione

Nel corso della quindicesima puntata di Amici, andata in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di domenica 9 gennaio, Arisa ha valutato i cantanti del talent di Maria De Filippi.

L'ex professoressa della scuola ha ascoltato le esibizioni degli alunni e, nelle ultime posizioni della classifica sono arrivati Nicol e Luigi, con un sette, mentre Albe è arrivato ultimo, prendendo un sei e mezzo. Nella puntata che andrà in onda nel pomeriggio del 16 gennaio, pertanto, i tre cantanti rischieranno di perdere il banco all'interno della scuola e verranno sfidati da persone che arriveranno dall'esterno.

Amici, puntata del 16 gennaio: Albe è in sfida e rischia l'eliminazione

Il rientro nello studio di Amici per Albe non è andato nel migliore dei modi. Infatti, durante le vacanze natalizie, l'allievo del talent non si è impegnato in modo adeguato con le pulizie della casa e con i compiti delle vacanze.

A tal proposito, la produzione aveva deciso di fare sostenere una sfida agli alunni che non avevano eseguito le esercitazioni che avevano assegnato i professori, ma Anna Pettinelli ha graziato il cantante, esonerandolo dalla sfida, ma chiedendogli di lavare i piatti nella casetta per i prossimi giorni. Purtroppo, però, Arisa ha ascoltato l'esibizione di Albe e la vincitrice di Ballando con le stelle ha dato un sei e mezzo all'alunno che, pertanto, essendo arrivato ultimo in classifica, dovrà sostenere una sfida nella puntata del 16 gennaio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Amici, sedicesima puntata del 16 gennaio: Luigi e Nicol rischiano l'eliminazione

Anche Luigi non ha convinto Arisa con la cover di un famoso brano di Francesco De Gregori. L'ex professoressa di Amici, infatti, ha dato 7 al cantante, così come Nicol e, pertanto, insieme ad Albe, dovranno sostenere una sfida nel corso della sedicesima puntata del programma di Canale 5.

Se da un lato Luigi e Albe hanno preso bene la situazione, per Nicol la cosa è stata diversa. L'allieva, infatti, è rimasta delusa per il fatto di dovere sostenere l'ennesima prova ed essere arrivata, ancora una volta, nelle ultime posizioni della classifica. Non resta pertanto che attendere domenica 16 gennaio, per scoprire se per qualche alunno il sogno di arrivare al serale di Amici verrà infranto.