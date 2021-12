Domenica 12 dicembre è stata registrata l'ultima puntata del 2021 di Amici. Le anticipazioni che sono trapelate nelle scorse ore, fanno sapere che nessun talento è stato eliminato, anche se la maestra Celentano continua a non essere contenta del rendimento di Cosmary. Fedez ha giudicato la gara dei cantanti ed ha assegnato il voto più alto ad Alex: fanalini di cosa Rea e Nicol, nuovamente in sfida. Tra i tanti ospiti del giorno, tre ex allievi della scuola: Alessandra Amoroso che ha anche ballato, Deddy e Briga.

Aggiornamenti sulla classe di Amici

Nel tardo pomeriggio di domenica 12 dicembre, è stata registrata una nuova puntata di Amici, quella che sarà trasmessa su Canale 5 giorno 19. Quello che Maria De Filippi ha condotto nelle scorse ore, è l'ultimo speciale del 2021 del talent-show che, esattamente come tutti gli altri programmi, andrà in vacanza a breve e tornerà in onda a inizio gennaio.

Gli spoiler che sono trapelati dagli studi Elios, raccontano di un appuntamento emozionante e ricco di colpi di scena: innanzitutto, ben tre allievi non hanno partecipato alle riprese per motivi di salute. I ballerini Mattia e Christian e il rapper Crytical non hanno preso parte al quattordicesimo speciale perché stavano poco bene.

Gli altri allievi si sono esibiti davanti alla commissione e hanno affrontato le sfide che gli sono state assegnate durante la settimana: la bella notizia, è che nessuno è stato eliminato.

La classifica dei cantanti di Amici

Sono tanti gli alunni che il 12 dicembre hanno sostenuto una sfida per confermarsi tra i titolari. Alex, Elena ed Albe per il canto e Cristiano per il ballo, sono riusciti a battere i loro sfidanti e hanno ripreso possesso del banco (il danzatore, in particolare, si è confrontato con due aspiranti allievi per volere di Todaro e Peparini, e li ha sconfitti entrambi).

La gara interna del 14° speciale di Amici è stata giudicata da Fedez: i ragazzi hanno proposto una cover ispirata al Natale e il voto più alto l'ha ottenuto Alex (9 e complimenti del rapper).

Giudizi positivi anche per Luigi (8,5), LDA e Aisha (8), Sissi (7,5): Nicol e Rea si sono piazzate penultima e ultima e quindi sono di nuovo a rischio eliminazione.

Il marito di Chiara Ferragni si è anche esibito con alcuni ballerini sulle note di "Sapore", il suo nuovo singolo, e lo stesso ha fatto Alessandra Amoroso con "Canzone inutile".

A completare l'ampio cast di ospiti della puntata che andrà in onda il 19 dicembre, ci sono gli ex allievi Deddy e Briga (entrambi in promozione e con il romano a un passo dalle nozze) e il duo comico Pio e Amedeo.

Sorprese e regali per i protagonisti di Amici

Un momento che sicuramente farà emozionare i telespettatori, è quello in cui i ragazzi hanno scartato i regali che i parenti gli hanno inviato in vista del Natale. Ogni talento ha anche ricevuto una lettera da parte di un familiare e molti si sono commossi soprattutto sapendo che quest'anno non potranno passare insieme le festività (causa Covid, i protagonisti del talent-show rimarranno in casetta per tutta la durata delle vacanze).

La maestra Celentano ha continuato a criticare alcuni ballerini della classe: voti bassi a Dario e a Serena dopo un passo a due, e maglia ancora sospesa per Cosmary (la danzatrice che la prof Alessandra potrebbe sostituire da un momento all'altro se trovasse qualcuno che le piace di più).

Sissi e Albe hanno presentato i loro nuovi inediti e la presentatrice ha dato appuntamento al 2022, quando riprenderanno le registrazioni di Amici e la regolare messa in onda dello speciale della domenica pomeriggio (quello del 19/12 sarà l'ultimo di quest'anno).