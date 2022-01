All'interno del Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno dato dimostrazione di essere in ottimi rapporti da sempre e di avere un legame molto saldo che le unisce, nonostante il fatto che non condividano le stesse amicizie dentro la casa più spiata d'Italia. L'ex Miss Italia e la showgirl campana hanno avuto un confronto nella giornata di domenica 9 gennaio 2022, mentre si dedicavano all'acconciatura della pugliese. Trevisan e Nazzaro hanno parlato di quanto accaduto negli ultimi periodi che le ha condotte ad allontanarsi l'una dall'altra.

Il pensiero di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno dialogato dentro la casa del GF Vip 6 del loro rapporto. La 49enne è convinta che la foggiana stia perdendo un pizzico di lucidità finendo per rovinare il percorso nel loft di Cinecittà perché si sta ritrovando vicino alle persone che la soubrette considera sbagliate. "Ti stai perdendo", ha chiosato la campana all'indirizzo dell'ex Miss Italia. Rispetto a queste parole, Barù si era espresso in modo simile verso la 44enne e Nazzaro non riesce a comprendere perché i due coinquilini del Reality Show che considera suoi amici abbiano questi tipi di pensieri nei suoi riguardi. Miriana , dal canto suo, ha tentato di far capire il suo punto di vista.

Nei dettagli, la soubrette è convinta che Manila ha giudicato spesso alcune situazioni e atteggiamenti all'interno del Grande Fratello Vip 6 utilizzando due pesi e due misure. Se da un lato, a parere di Trevisan, la compagna d'avventura ha valutato in modo aspro ed ha condannato alcuni comportamenti di inquilini che le sono distanti, dall'altro ha tollerato e giustificato atteggiamenti simili ma effettuati da persone che le sono accanto, come, ad esempio, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

Miriana a Manila: 'Sei andata con le persone che mi hanno colpito personalmente'

Miriana Trevisan avrebbe voluto maggiore vicinanza da parte di Manila Nazzaro considerando la loro amicizia, specialmente nei periodi in cui è stata particolarmente giudicata dall'italo-americana e dalla soprano. "Sei andata con le persone che mi hanno colpito personalmente", ha evidenziato la soubrette campana all'indirizzo dell'ex Miss Italia.

Dalla sua, Nazzaro ha tentato di spiegare che ha sempre parlato con la cantante e la fashion blogger esprimendo loro la sua opinione e non ha mancato di rimproverarle per i loro comportamenti ma non si è mai distaccata dalle due compagne d'avventura ed ha protetto la loro amicizia. La campana e la pugliese, all'interno del GF Vip 6 fanno parte di due gruppi contrapposti su alcune situazioni ma il legame che le unisce non sembrerebbe essere compromesso, almeno per il momento.