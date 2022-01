Nella giornata di sabato 8 gennaio sono state effettuate le riprese della quindicesima puntata di Amici, che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di domenica 9 gennaio. Nel corso delle nuove registrazioni ci sono state importanti novità e colpi di scena. Infatti, Lda si è proposto per fare una sfida contro Berna ed ha vinto. Inoltre, è tornato in studio Christian, ma non ha ballato. Carola si è infortunata, mentre Cosmary è riuscita a mantenere il suo banco nella scuola e la sua maglia è stata confermata.

Amici, registrazione 8 gennaio: Lda si propone in sfida contro Berna

Durante la registrazione della quindicesima puntata di Amici, Lda ha chiesto di potere sfidare un cantante arrivato in studio. Infatti, il figlio di Gigi D'Alessio si è esibito in una competizione canora contro Berna e ha vinto, mantenendo il suo posto all'interno della scuola di Maria De Filippi. Inoltre, nel corso della registrazione del talent show di Canale 5 dell'8 gennaio, ci sono state importanti novità per i ballerini. A tal proposito, Carola si è infortunata, mentre Christian è tornato in studio, ma non si è esibito. Invece, Dario ha ballato, ma la professoressa Alessandra Celentano ha detto che vede sempre uguale l'allievo ma, nonostante tutto, l'alunno è riuscito ad avere confermata la sua maglia.

Anche Cosmary è riuscita a fare cambiare idea alla maestra Celentano, riuscendo a mantenere il suo banco nella scuola.

Amici, puntata del 9 gennaio: Arisa ospite, Sissi prima in classifica

Inoltre, nel corso della registrazione di Amici dell'8 gennaio, Arisa è tornata nello studio del talent show. Infatti, l'ex professoressa della scuola di Canale 5 è stata chiamata in veste di giudice, per valutare le esibizioni dei cantanti.

Purtroppo, però, Nicol, Luigi e Albe sono arrivati ultimi in classifica e, pertanto, i tre allievi dovranno sostenere la sfida per mantenere il banco nella scuola. La vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, inoltre, ha dato il voto massimo a Sissi, che ha ottenuto dieci, mentre Lda è arrivato secondo.

Amici, riprese 8 gennaio: Rudy e Lorella in collegamento da casa

Per quanto riguarda i professori di Amici, nella quindicesima puntata della trasmissione di Maria De Filippi, mancheranno dei professori. A tal proposito, infatti, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini non erano presenti fisicamente, ma in collegamento con lo studio da casa. Al momento, non è stato reso noto come mai i tre insegnanti non siano stati presenti alla nuova registrazione del talent show. Non resta pertanto che attendere domenica 9 gennaio, per vedere sul piccolo schermo quanto avvenuto in studio e scoprire qualche dettaglio in più sulla quindicesima puntata di Amici.