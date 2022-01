Arrivati a questo punto del talent show di Canale 5 Amici 21, tutti i ragazzi stanno lavorando per ottenere una maglia che li porti al Serale. Per il giovane Mattia, allievo di Raimondo Todaro, però, il sogno potrebbe infrangersi, infatti il giovane danzatore di latino-americano si è infortunato.

La comunicazione della conduttrice

Nel pomeriggio di mercoledì 12 gennaio, Maria De Filippi ha fatto arrivare una comunicazione in casetta destinata a Mattia. Come spiegato dalla conduttrice del talent show, l’allievo dovrà restare fermo per un periodo a causa di un infortunio alla caviglia e proverà a recuperare.

Qualora l’entità dell’infortunio dovesse essere peggiore di quanto ci si aspetta, il ragazzo sarà costretto ad abbandonare il programma a un passo dall’inizio del Serale.

Lo sfogo del ballerino

Ovviamente, la situazione ha gettato Mattia nello sconforto. Parlando con Christian, il ballerino ha detto: “Avrei preferito andare via con una sfida, non per una cosa del genere”.

Mattia ha fatto sapere che quando è stato chiamato per entrare nella scuola di Amici di Maria era la persona più felice del mondo.

Come spiegato dal danzatore di latino-americano, l’anno appena trascorso non è stato facile, visto che suo padre ha avuto problemi di salute. Mattia ha confidato che se dovesse abbandonare la scuola per l’infortunio non riuscirà a mandare giù la delusione tanto facilmente.

L’allievo ha fatto sapere di essere dispiaciuto anche per il suo maestro Raimondo Todaro: “Devo stare fermo per colpa della caviglia, cosa deve pensare?”.

Il futuro dell’allievo all’interno di Amici21 pare appeso a un filo: qualora il ragazzo dovesse riprendersi potrà lottare per il Serale altrimenti dovrà lasciare definitivamente il programma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il percorso di Mattia

Era il 19 settembre quando Mattia insieme ad altri due ragazzi di latino-americano si era presentato davanti ai professori di Amici21. Dopo una settimana in prova, Raimondo Todaro decise di prendere proprio Mattia.

Il percorso del ragazzo è sempre stato lineare, anche se non sono mancati alti e bassi. Lo stesso Todaro aveva rimproverato il suo allievo per non avere rispettato le regole nella casetta dove alloggiano i ragazzi e per essere arrivato più volte in ritardo alle lezioni.

Una volta compresa la situazione Mattia aveva deciso di dare il massimo per mettere in mostra il suo talento. Per questo motivo se adesso dovesse lasciare il programma a causa dell’infortunio, la delusione per lui sarebbe tanta.