Can Yaman sarà uno degli ospiti della seconda puntata di C'è Posta per te in onda sabato 15 gennaio su Canale 5. Da giorni si vociferava di un suo ritorno nel people show di Maria De Filippi ed ora è arrivata la conferma. Per il divo di Daydreamer, sarà la terza volta come ospite di Maria De Filippi.

Yaman ospite di Maria De Filippi nella puntata di sabato 15 gennaio

Le tantissime fan di Can Yaman potranno gioire. La star turca sarà infatti uno degli ospiti della seconda puntata di C'è posta per te di sabato 15 gennaio. In prima serata su Canale 5, Can Yaman sarà chiamato a fare una sorpresa, al destinatario della posta.

Non è dato sapere in quale storia sarà coinvolto l'attore, ma di certo farà felice qualche suo fan. Da giorni i rumors lo davano come possibile ospite, ma sino ad oggi non vi era nulla di certo. Ora, grazie alle anticipazioni fornite dalla pagina Instagram ufficiale del programma, vi è la conferma del suo arrivo in studio il prossimo 15 gennaio.

Da Bitter Sweet a Daydreamer: il successo di Can Yaman in Italia

Can Yaman dunque, riapparirà per la prima volta in Tv dopo la fine della chiacchieratissima relazione con Diletta Leotta. Il divo di Daydreamer e Bitter Sweet, in questi ultimi mesi, non è più stato ospite in nessun programma e non ha rilasciato interviste. È stato lontano dai riflettori anche se i paparazzi e i suoi tantissimi fan continuano a braccarlo.

Si sa che attualmente è impegnato con le riprese della serie tv 'Viola come il mare' al fianco di Francesca Chillemi, con la quale si vocifera, ci sia un flirt al di fuori dal set. Dovrebbero iniziare a breve anche le riprese del remake di Sandokan, dove proprio Can Yaman interpreterà il ruolo che fu di Kabir Bedi.

Per la terza volta Can Yaman ospite a C'è posta per te

Con l'ospitata di sabato 15 gennaio, Can Yaman e Maria De Filippi consolidano un rapporto che dura dal gennaio 2020. Proprio in questa data, il divo di Daydreamer fu per la prima volta ospite di C'è posta per te. La seconda ospitata risale invece al gennaio 2021. Quella di sabato 15 gennaio sarà dunque la sua terza ospitata a C'è posta per te.

Nel 2020 aveva regalato un sorriso a Ilaria, una ragazza che aveva superato una grave malattia. L'anno scorso invece, aveva fatto una sorpresa a zia Maria. In quell'occasione era stata la nipote della donna a chiamare la trasmissione per ringraziare la zia di esserle stata vicina dopo la morte della madre. Il regalo per la zia era proprio la, star turca. Ora per la terza volta, Maria De Filippi ha deciso di chiamare Can Yaman, facendo felici migliaia di fan. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire in quale storia sarà coinvolto l'attore.