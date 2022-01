Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 17 al 21 gennaio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul ritorno di Katia, la mamma di Nunzio, la quale rimetterà piede a Napoli in quanto preoccupata per le sorti di suo figlio. Intanto Alberto, dopo la lite con Patrizio, deciderà di prendersi la sua vendetta contro il ragazzo.

Il ritorno di Katia, mamma di Nunzio: anticipazioni Un posto al sole 17-21 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana 17-21 gennaio su Rai 3, rivelano che Katia tornerà in città, con grande stupore di Franco.

La donna ha intenzione di capire quali sono le vere intenzioni di suo figlio Nunzio, dato che il ragazzo nel momento in cui ha saputo la notizia della morte del padre di Chiara, si è precipitato a Napoli, portando con sé pochissime cose e non ha fatto più rientro in Sicilia.

Insomma Katia vuole sapere cosa sta succedendo e cercare di avere un confronto "faccia a faccia" con suo figlio.

La donna, nel momento in cui arriverà in città non potrà fare a meno di ringraziare ancora una volta Franco per la grande ospitalità e per essersi preso cura del ragazzo.

Katia preoccupata per suo figlio

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 21 gennaio 2022, rivelano che nel momento in cui Nunzio rivedrà la sua amata mamma non potrà che esserne felice e si lasceranno andare a un calorosissimo abbraccio.

Tuttavia, nel momento in cui mamma e figlio rimarranno soli, Katia svelerà al ragazzo il vero motivo di questo suo ritorno. La donna è preoccupata per suo figlio e teme che questo riavvicinamento a Chiara possa farlo soffrire di nuovo.

Katia, infatti, sostiene che Chiara sia una ragazza molto diversa dal figlio anche dal punto di vista economico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cosa succederà a questo punto? Katia riuscirà a far aprire gli occhi a Nunzio oppure si sta sbagliando sul conto di Chiara? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap.

Alberto contro Patrizio e Clara: trame Un posto al sole al 21 gennaio 2022

E poi ancora, le trame di Un posto al sole dal 17 al 21 gennaio rivelano che Alberto uscirà decisamente acciaccato dallo scontro che c'è stato con Patrizio e non avrà alcuna intenzione di fargliela passare liscia.

Il perfido Palladini, infatti, ha intenzione di fargliela pagare molto cara e, come se non bastasse, tornerà a prendere di mira anche la sua ex Clara. Entrambi, quindi, sono nel suo mirino.

Occhi puntato anche su Silvia, la quale si ritroverà a vivere una situazione delicata, dovuta al fatto che i suoi amici sembrano non accettare la sua nuova relazione con Giancarlo, il quale ormai sembra aver preso posto nel cuore della donna, facendole dimenticare il burrascoso matrimonio con Michele.