Oggi, mercoledì 12 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Amici. Tra i tanti temi che sono stati affrontati, spicca sicuramente l'aggiornamento sull'infortunio al piede che potrebbe costare caro a Mattia Zenzola. Anche Nicol è in crisi perché non si sente apprezzata e Maria De Filippi ha cercato di farla ragionare. La new entry Alice, infine, ha deciso di entrare a far parte del team Celentano: la maestra Alessandra, dunque, d'ora in avanti potrà contare su ben quattro allievi.

Lacrime nella casetta di Amici

I fan di Amici l'avevano intuito che c'era qualcosa che non andava nel percorso di Mattia e oggi, mercoledì 12 gennaio, ne hanno avuto conferma.

Il daytime che è andato in onda su Canale 5, infatti, ha aggiornato i curiosi del fatto che se Zenzola non balla da settimane è perché si è infortunato ad un piede.

Maria De Filippi si è collegata con la casetta ed ha detto al ragazzo: "Hai una micro lesione e non sappiamo se potrai restare nella scuola".

Queste parole della conduttrice hanno colpito l'allievo, che subito è scoppiato a piangere solo a immaginare di doversi ritirare dal programma per un problema fisico e non perché ha perso una sfida.

I compagni di classe hanno provato a consolare il danzatore di latino-americano: soprattutto Christian non ha mollato un secondo l'amico, cercando di fargli forza e di credere in un recupero in extremis.

Difficoltà per una protagonista di Amici

Il daytime di Amici del 12 gennaio, si è concluso con un confronto a distanza tra Maria De Filippi e Nicol.

Vedendo la ragazza in lacrime in camera da letto, la presentatrice si è collegata con lei e ha provato a consolarla.

Nello spronare la cantautrice a credere di più in sé stessa, la conduttrice del talent-show ci ha tenuto a farle notare che in un momento di difficoltà come quello che stava vivendo era da sola.

"Tu ci sei sempre per tutti, e ora che hai bisogno tu chi c'è?", ha chiesto la padrona di casa del programma Mediaset.

"Nessuno", ha risposto sconsolata l'allieva nel realizzare che neppure un compagno di classe si è preoccupato del suo stato d'animo dopo la puntata di domenica scorsa.

Maria ha fatto chiamare Rea e le ha chiesto di dare un abbraccio a Nicol per cercare di risollevarle il morale dopo una giornata no.

Confronto ad Amici tra Elena e Paily

Un altro tema che è stato affrontato nel corso del quotidiano di Amici del 12 gennaio, è il confronto tra due cantanti.

Rudy Zerbi continua a tenere d'occhio due ragazze che si contendono un posto nella scuola: la titolare Elena deve difendersi dal talento di Paily, un'aspirante allieva che vive già in casetta nell'attesa della decisione del professore.

Quest'ultimo ha chiesto alle due di interpretare qualche canzone senza base per capire il loro vero timbro di voce, ma non è arrivato ad una conclusione quindi entrambe restano ancora in bilico (la scelta finale probabilmente sarà comunicata nel corso della puntata del 16 gennaio, registrata venerdì 14).

La new entry Alice, invece, ha preso una decisione dopo aver incontrato tutti e tre gli insegnanti di danza che la vorrebbero in squadra.

Dopo qualche giorno di riflessione, la ballerina ha scelto di vedere Alessandra Celentano per dirle di voler entrare a far parte del suo team: la maestra ha accolto con il sorriso la ragazza e l'ha avvertita che dovrà lavorare tanto per crescere e arrivare al livello degli altri.

La prof di danza classica, dunque, al momento può contare su ben quattro talenti: Carola, Cristiano, Cosmary e Alice, ballerini molto diversi tra loro e quasi tutti capaci di spaziare in vari stili, proprio come pretende l'esigente maestra.