In Beautiful, il segreto della notte d'amore tra Liam e Steffy verrà ben presto allo scoperto quando Steffy scoprirà di essere incinta. Peccato che la giovane Forrester non saprà chi sia il padre tra Liam e Finn. Pertanto si vedrà costretta a confessare il tradimento al fidanzato. Anche Liam dovrà raccontare la verità a Hope.

Steffy scopre di essere incinta dopo la notte d'amore con Liam

In Beautiful per la famiglia Forrester le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. In primis ci sarà la delicata situazione di Thomas, che verrà sottoposto ad una delicata operazione al cervello a causa di un edema cerebrale.

Fortunatamente, tutto si risolverà per il meglio. Liam intanto, si sentirà sempre più in colpa per aver tradito Hope con Steffy e faticherà a non raccontare tutto alla moglie. Purtroppo per lui, ben presto sarà costretto a farlo. Tutto accadrà nel momento in cui Steffy scoprirà di essere incinta. La figlia di Ridge sarà contenta di questa nuova gravidanza e la vedrà come una sorta di benedizione, dopo quanto avvenuto con lo scambio di culle.

Finn e Hope vengono a sapere di essere stati traditi

Mentre Steffy gioirà per questa gravidanza, Liam quando verrà a saperlo sarà molto preoccupato per il suo matrimonio. Steffy lo metterà al corrente e gli dirà che dovrà fare un test di paternità visto che non saprà se il bimbo che porta in grembo è suo o di Finn.

Steffy i fatti, vorrà spazzare via ogni dubbio sulla paternità del bambino, anche se in cuor suo sarà convinta che il padre sua il fidanzato. Steffy e Liam a questo punto, concorderanno sul fatto che sia arrivato il momento di raccontare la verità sul tradimento a Finn e Hope. Come reagiranno i due? Le anticipazioni rivelano che le reazioni saranno opposte.

Anticipazioni Beautiful: Finn perdona Steffy, Hope furiosa con Liam

Nel dettaglio, Finn rimarrà ovviamente spiazzato dalla confessione di Steffy ma deciderà di perdonarla, passando sopra al tradimento per amore di Steffy. Non sarà affatto facile, ma il giovane medico dimostrerà in questa circostanza, di nutrire un sentimento profondo per la figlia di Ridge.

Hope invece, sarà devastata dall’infedeltà di Liam e non riuscirà a rassegnarsi all'idea che il marito sia di nuovo corso tra le braccia di Steffy alla prima difficoltà. Tutto sarà ancora più difficile per Hope, nel momento in cui scoprirà che Liam potrebbe anche essere il padre del bambino di Steffy. Inevitabilmente tutto questo porterà a galla le vecchie Ruggini tra le due sorellastre. Non solo, anche i rapporti tra Liam e Finn non saranno più cordiali come prima. Tutto potrebbe ulteriormente complicarsi dopo l'esito del test di paternità.