La notte di passione tra Liam e Steffy non rimarrà un segreto molto a lungo. In Beautiful infatti, Steffy scoprirà di essere incinta e non saprà se il padre della creatura sia l'ex marito oppure Finn. A questo punto si vedrà costretta a confessare il tradimento al fidanzato il quale la perdonerà. Non sarà invece la stessa cosa per Hope che sarà furiosa con Liam.

Beautiful: Steffy e Liam mantengono il segreto sul tradimento

In Beautiful Steffy e Liam si abbandoneranno alla passione e trascorreranno una notte d'amore insieme. Tutto accadrà nel momento in cui Liam crederà erroneamente di aver visto un bacio tra Hope e Thomas.

Si tratterà di un equivoco, visto che Thomas stava baciando il manichino e non Hope in carne e ossa. Sta di fatto che, questo equivoco, porterà Liam tra le braccia di Steffy. I due al risveglio si pentiranno di ciò che avranno fatto e decideranno di tenere segreto quanto accaduto. Né Finn né Hope dovranno sapere di essere stati traditi.

Steffy scopre di essere incinta e dice la verità a Finn sul tradimento

Le trame successive della soap Tv americana, riserveranno però nuovi colpi di scena. In particolare, tutto precipiterà nel momento in cui Steffy scoprirà di essere incinta. La giovane Forrester a questo punto, non saprà chi sia il padre della creatura. In cuor suo sarà convinta che il padre sia Finn, ma non ne avrà la certezza assoluta, visto che potrebbe anche essere figlio di Liam.

Per questo, dovrà effettuare un test di paternità e quindi sarà in qualche modo costretta a dire la verità a Finn sul tradimento. Finn sarà sconvolto dalla notizia ma, nonostante tutto, deciderà di perdonarla, passando sopra al tradimento. Il medico in questo modo, farà capire quanto sia profondo l'amore che prova per Steffy.

Anticipazioni Beautiful: il test di paternità svela che il padre è Liam

Se Finn riuscirà a perdonare Steffy, non sarà così invece per Hope. La giovane Logan sarà furiosa con Liam e non vorrà passare sopra all'ennesimo tradimento del marito con Steffy. Anche Brooke venuta a sapere tutta la verità sarà furibonda, ma lei se la prenderà più che altro con Steffy, rea di aver rovinato ancora una volta il matrimonio di Hope.

Ci sarà poi la questione legata alla paternità del figlio che aspetta Steffy. Il test di paternità dirà che il padre sarà Liam. Una notizia che creerà nuovi tensioni tra le famiglie Forrester, Spencer e Logan. Hope intanto, non sembrerà disposta a perdonare Liam. Dando uno sguardo alle trame successive già andate in onda negli Usa, si viene a sapere che ci sarà qualcosa di strano nel test di paternità. Qualcuno potrebbe averlo manipolato. Pertanto, non sarà ancora chiaro chi sia effettivamente il padre del figlio di Steffy.