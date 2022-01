Tradimenti e scandali saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 17 al 22 gennaio su Canale 5. Le trame della soap opera ambientata in una casa di moda americana narrano che Finn sarà in ansia per la salute di Thomas Forrester. Liam Spencer, invece, passerà una notte di passione con Steffy dopo aver travisato una situazione con Hope Logan (Annika Noelle).

Beautiful, puntate 17- 22 gennaio: Liam crede di vedere Thomas baciare Hope

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 17 a sabato 22 gennaio in prima visione tv narrano che Liam crederà che Thomas sia ancora ossessionato da Hope.

Per questo motivo, Spencer deciderà di proteggere la compagna. Steffy, invece, rassicurerà l'ex marito che suo fratello non soffre più di problemi psichici durante un confronto alla casa sulla scogliera. Nonostante questo, Liam deciderà di recarsi lo stesso a casa di Thomas, sicuro che si trovi insieme ad Hope.

Ed ecco che il giovane crederà di vedere il padre di Douglas baciare Logan. Peccato che si tratti solo di un manichino con le sembianze della giovane. Una visione che ovviamente sconvolgerà la mente di Liam che, sicuro di essere stato tradito correrà di cosa da Steffy,

Finn ansia per l'instabilità mentale di Thomas

Nelle puntate 17-22 gennaio di Beautiful, Liam confesserà a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) di aver assistito al tradimento di Hope.

Finn, nel frattempo, sarà molto in ansia per l'instabilità mentale di Thomas e per questo inizierà a porgli alcune domande.

Dall'altro canto, Spencer continuerà a sfogarsi con l'ex moglie, che lo inviterà subito a chiarirsi con Hope. Quest'ultima, invece, riceverà una telefonata da parte di Thomas. In questo frangente, la Logan ammetterà al padre di Douglas di amare solo Liam.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Finn, intanto, deciderà di vederci più chiaro, tanto da recarsi a trovare Thomas. Qui, il dottore inizierà a fargli qualche domanda dopo averlo visto particolarmente stressato.

Liam trascorre una notte di passione con Steffy

Alla casa sulla scogliera, Liam (Scott Clifton) confesserà a Steffy di essersi pentito di averla abbandonata.

Ed ecco che i genitori di Kelly trascorreranno una notte di passione insieme. La mattina dopo, i due personaggi rifletteranno su quanto successo tra di loro e per questo decideranno di tenere la bocca chiusa affinché i rispettivi partner non scoprono il loro tradimento.

Hope, invece, verrà avvisata di stare attenta a Thomas da Finn. Dall'altro canto, Forrester jr confesserà a Ridge (Thorsten Kaye) di aver deciso d'isolarsi in modo da punirsi per aver fatto cose brutte in passato.