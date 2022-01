Non sarebbe una vacanza per sole donne quella che si è concessa Belen in quest'inizio di 2022. Stando all'indiscrezione che ha lanciato Alessandro Rosica sui social network, la bella soubrette sarebbe tornata single e in Uruguay starebbe rivedendo una sua vecchia fiamma. L'esperto di Gossip si dice certo del fatto che l'argentina starebbe vivendo un flirt con Ezequiel Lavezzi, ex calciatore attualmente legato ad una modella brasiliana.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Non è passata neppure una settimana da quando Belen ha lasciato l'Italia: la bella showgirl ha deciso di volare in Uruguay per una vacanza rigenerante, un modo come un altro per ricaricare le pile e ripartire da zero dopo una fine di 2021 piuttosto complicata.

Se sui social network si mostra esclusivamente in compagnia dell'amica Patrizia e di una coppia, si vocifera che la sudamericana si stia divertendo parecchio dall'altra parte del mondo. Giornate in spiaggia, tintarella, serate in locali esclusivi sarebbero alcuni degli ingredienti di questa trasferta della 36enne a Punta del Este.

Su Instagram, però, dallo scorso 7 gennaio sta circolando una chiacchiera piuttosto interessante sulla presentatrice Mediaset, un rumor che riguarda la sua vita amorosa e ciò che starebbe accadendo proprio in quest'inizio di 2022.

Un rumor d'oltreoceano su Belen

Alessandro Rosica, tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, l'altro giorno ha deciso di sganciare quello che lui stesso ha definito uno "scoop esclusivo".

"Scappatella in corso tra la single Belen e il Pocho, attualmente fidanzato", titola così il post che l'esperto di gossip ha condiviso con i propri follower nelle scorse ore.

L'uomo ha aggiornato i curiosi su ciò che starebbe accadendo in Uruguay lontano da occhi indiscreti, ovvero quello che la bella Rodriguez non mostra ai fan della sua nuova vita.

"Belen si starebbe rivedendo con il suo ex Ezequiel Lavezzi. I due sono sempre stati in ottimi rapporti dopo il flirt di anni fa", ha raccontato il romano sempre molto informato su tutto ciò che riguarda i personaggi del momento.

Rosica ha anche fatto sapere che la presentatrice di Tu sì que vales sarebbe tornata single ufficialmente: "Lei è libera e felice, lui è impegnato e fa fatica a far coincidere il tutto perché ha spesso la fidanzata vicino".

L'autore di questa indiscrezione, inoltre, sostiene che la showgirl e l'ex calciatore si frequenterebbero alla luce del sole, ovvero davanti agli amici di lui Soledad e Lucas (protagonisti di alcune IG Stories di Belen in questi giorni) e a quella di lei Patrizia Griffini.

La risposta di Belen ad un hater

Da quando Rosica ha messo in giro la voce sul suo presunto flirt con il Pocho Lavezzi, Belen non si è ancora esposta per confermarla o per smentirla: la soubrette continua a rilassarsi al mare e a condividere con i suoi oltre 10 milioni di follower foto e video della sua vacanza in Uruguay.

La serenità della bella Rodriguez, però, nelle ultime ore è stata un po' turbata da un commento al veleno che un hater le ha lasciato sotto ad un post.

"Buonasera a te. Ma il bambino appena nato (in realtà, si tratta di una bimba ndr) dove lo hai lasciato?", ha chiesto qualcuno all'argentina che non ci ha pensato due volte a replicare a tono.

"Invece il tuo cervello?", ha risposto la diretta interessata senza aggiungere ulteriori dettagli su dove sia la piccola Luna Marì.

La neonata è con papà Antonino Spinalbese, mentre Santiago è con Stefano De Martino a Disneyland Paris: insomma, la conduttrice di Canale 5 ha momentaneamente accantonato il suo ruolo di madre instancabile per concedersi una trasferta in Sudamerica.