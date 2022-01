Sonia Bruganelli ancora assente al Grande Fratello Vip. Anche durante l'ultima puntata serale del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, la moglie di Paolo Bonolis non era in studio al fianco di Adriana Volpe per commentare le vicende dei concorrenti protagonisti di questa sesta edizione. Al suo posto, per la seconda puntata consecutiva, vi era la showgirl e conduttrice Laura Freddi. Sui social, però, Sonia ha voluto fare un po' di chiarezza e non è passata inosservata la frecciatina di Bonolis verso il GF Vip.

L'opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli, ancora assente in studio: ecco perché

Nel dettaglio, dopo l'assenza di Sonia nella puntata del GF Vip del 3 gennaio, la stessa situazione si è verificata anche nella puntata di venerdì 7 gennaio.

L'opinionista scelta da Alfonso Signorini non era in studio al fianco di Adriana Volpe per commentare le vicende dei vari concorrenti protagonisti di questa sesta edizione, sostituita da Laura Freddi.

Con una diretta Instagram, Sonia Bruganelli ha confermato di essere ancora in vacanza a Dubai, con la sua famiglia, aggiungendo che sarebbe tornata in trasmissione da lunedì 10 gennaio.

La frecciatina di Paolo Bonolis sul GF Vip

Durante la diretta, inoltre, è apparso anche Paolo Bonolis che non ha risparmiato delle frecciatine contro il GF Vip che proseguirà la sua regolare messa in onda su Canale 5 fino al 14 marzo 2022.

"Ma che ve frega del Grande Fratello? A me non me ne frega niente", ha esclamato Bonolis con il suo proverbiale sarcasmo che nasconde in fondo anche un pizzico di amara verità.

Tuttavia non è la prima volta che Bonolis lancia delle sottili frecciatine contro il Grande Fratello Vip, dato che già qualche settimana fa durante un'intervista a Verissimo, aveva polemizzato dicendo che sua moglie parlava decisamente pochissimo in trasmissione, lasciando intendere che avrebbe gradito un trattamento diverso per la Bruganelli.

Il ritorno in tv di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Polemiche a parte, a partire dalla prossima settimana Sonia non sarà l'unica della famiglia a tornare in televisione. Da domenica 9 gennaio, infatti, Paolo Bonolis prenderà il poto di Gerry Scotti nel preserale di Canale 5.

Archiviata la stagione di Caduta Libera, ecco che Mediaset tornerà a proporre Avanti un altro, il fortunato game show condotto da Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, che nelle stagioni precedenti ha appassionato una media di oltre 4 milioni di spettatori al giorno con picchi del 24% di share in daytime.

Da domenica 16 gennaio, inoltre, Avanti un altro approderà anche in prime time con un nuovo ciclo di puntate speciali con protagonisti i personaggi famosi dello spettacolo.