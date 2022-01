Cambio programmazione in arrivo su Canale 5 per il mese di gennaio 2022. Le novità riguarderanno la fascia del daytime, visto che dopo diverse settimane a base di film natalizi, torneranno gli appuntamenti più seguiti del daytime pomeridiano, tra cui quello con Uomini e donne e Amici 21. Occhi puntati anche sul rientro in video di Barbara d'Urso, dopo che ha lasciato le redini del suo Pomeriggio 5 nelle mani della giornalista del Tg 5, Simona Branchetti.

Canale 5, cambio programmazione gennaio: il ritorno di Amici 21

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di gennaio comincerà il prossimo weekend, quando da sabato 8 e domenica 9 gennaio riprenderà l'appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Sempre da domenica 9 gennaio, alle ore 14.00, tornerà anche l'appuntamento con gli speciali di Amici 21, il talent show condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda dopo la pausa natalizia di diverse settimane.

Un ritorno molto atteso dal pubblico dato che, le nuove puntate del talent show, saranno quelle decisive per formare la classe di allievi che accederà di diritto al serale di questa ventunesima edizione del talent, in programma in primavera in prime time su Canale 5.

Ecco quando riparte l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5

E poi ancora, da lunedì 10 gennaio 2022, riprenderà anche l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà in onda dopo la sosta natalizia.

Nuove puntate sono in arrivo su Canale 5 e le anticipazioni di questo inizio stagione, rivelano che si partirà dalla scelta attesissima della tronista Roberta, la quale finalmente si congederà dalla trasmissione con il suo "principe azzurro".

L'appuntamento con U&D resta confermato su Canale 5 in daytime ma anche su La 5, dove ogni sera verrà trasmessa la replica nel preserale.

Cambio programmazione anche per Pomeriggio 5, il talk show Mediaset che quest'anno non si è fermato neppure durante il periodo delle feste natalizie.

Barbara d'Urso ritorna su Canale 5 dopo lo stop natalizio

I vertici del Biscione hanno scelto di non "stoppare" l'informazione e così al posto di Barbara d'Urso è arrivata Simona Branchetti del Tg 5 a prendere in mano le redini del talk show pomeridiano.

Tuttavia, a partire da lunedì 17 gennaio ci sarà nuovamente il ritorno della conduttrice partenopea.

Dopo la pausa natalizia, Barbara d'Urso tornerà di nuovo a prendere in mano le redini di Pomeriggio 5 e, in questa nuova stagione televisiva del 2022, potrebbe ritornare anche in prime time alla guida de La Pupa e il Secchione, in onda prossimamente su Italia 1.