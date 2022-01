Sta per ricominciare l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate previste per il mese di gennaio 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e sorprese legate sia ai protagonisti del trono classico, che a quelli del trono over. Occhi puntati in primis sulle vicende di Roberta, la quale finalmente lascerà lo studio della trasmissione Mediaset con la persona che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Roberta lascia il programma: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso del mese di gennaio 2022, in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio per l'addio della tronista Roberta.

Dopo aver assistito alla scelta finale di Andrea Nicole, anche in questo caso si arriverà alla fatidica scelta finale che porterà Roberta a lasciare per sempre lo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Due i pretendenti che si ritroveranno coinvolti in questo rush finale del percorso della tronista, trattasi di Samuele e Luca.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di gennaio 2022 rivelano che alla fine la tronista deciderà di coronare il suo sogno d'amore con Samuele.

Ecco chi è il nuovo tronista di U&D da gennaio

Una nuova coppia si formerà nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e insieme proveranno a conoscersi meglio lontani dai riflettori mediatici.

Tuttavia le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che anche Luca Salatino riuscirà ad avere la sua rivincita, dato che la redazione gli offrirà la possibilità di diventare il nuovo tronista della seconda parte di stagione che partirà a gennaio su Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In attesa di scoprire come se la caverà Luca nelle vesti di tronista e chi saranno i nuovi volti che affiancheranno lui e Matteo in questa avventura, le anticipazioni sulle prossime puntate del programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende del trono over.

Il ritorno di Gemma e Armando: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Occhi puntati in primis sul ritorno in studio di Gemma Galgani: la dama torinese continuerà a essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione.

In queste settimane sui social Gemma ha postato dei messaggi criptici che potrebbero celare la fine della sua frequentazione con il cavaliere Leonardo, uno degli ultimi che ha conosciuto nel programma.

Spazio anche al ritorno in trasmissione di un altro volto noto e molto discusso del parterre del trono over. Trattasi di Armando Incarnato, che continuerà a essere in gioco per cercare la sua anima gemella.

Dopo l'addio di Isabella Ricci, che ha coronato il suo sogno d'amore con il cavaliere Fabio, non si esclude che per questo 2022 anche il parterre del trono over possa essere rafforzato con l'arrivo di nuove dame e cavalieri, pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella.