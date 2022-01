Can Yaman si prepara ad essere il nuovo Sandokan nella fiction prodotta da Lux Vide che vedrà la luce nel corso dei prossimi mesi. Un progetto molto importante per l'attore turco che, ormai, è diventato uno dei volti di punta dello spettacolo e della televisione italiana, amatissimo dai telespettatori che hanno avuto modo di seguire le sue serie televisive di successo. A svelare un po' di retroscena su questo nuovo impegno professionale di Can Yaman, ci ha pensato Luca Bernabei, amministratore delegato Lux Vide.

Il retroscena su Sandokan, la serie tv con Can Yaman

Nel dettaglio, dopo vari rinvii finalmente si hanno notizie certe sul futuro di Sandokan, la serie televisiva che vedrà protagonista Can Yaman, destinata alla prima serata della rete ammiraglia Rai.

"Sandokan è la serie più costosa della Lux Vide", ha svelato Bernabei aggiungendo che saranno complessivamente 8 episodi della durata di 50 minuti ciascuno.

Gli sceneggiatori italiani di questa nuova fiction del prime time con Can Yaman stanno lavorando assieme a Scott Rosenbaum, un noto sceneggiatore americano che nella sua lunga carriera ha avuto modo di firmare diverse serie televisive di vasto successo come nel caso di "Chuck" e "The Shield".

Bernabei ha anche svelato che, contrariamente a quanto era stato pensato in un primo momento, cambierà anche il titolo della fiction con Yaman.

Cambia il titolo della fiction con Can Yaman: si chiamerà ufficialmente Sandokan e Marianna

All'inizio, infatti, la serie doveva chiamarsi semplicemente Sandokan, ed essere così il remake a tutti gli effetti della serie che venne portata al successo da Kabir Bedi.

Alla fine, però, si è optato per un cambio titolo e quindi, la fiction con Can Yaman si intitolerà "Sandokan e Marianna".

Per quanto riguarda le riprese di queste 8 puntate, la partenza è fissata a partire da giugno 2022. La fiction sarà girata tra la Thailandia e le Filippine.

"In Malesia non possiamo andare perché la situazione Covid è complicata", ha svelato Bernabei.

Prima di Sandokan, l'attore turco sarà protagonista nella serie tv Viola come il mare

Insomma un progetto decisamente molto ambizioso quello che vedrà protagonista Can Yaman che, intanto, ha da poco ultimato le riprese di un'altra fiction destinata sempre alla prima serata italiana.

Trattasi di Viola come il mare, una nuova serie che andrà in onda nel corso della stagione televisiva 2022 su Canale 5 e che vedrà protagonista Can al fianco di Francesca Chillemi.

La nuova coppia delle fiction Mediaset ha già attirato grande attenzione, complici le indiscrezioni legate ad un possibile flirt che ci sarebbe stato proprio durante le riprese delle varie puntate.