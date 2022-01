Cambio programmazione in casa Mediaset per le prossime settimane di questo 2022. Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione ci sarà l'appuntamento con Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che andrà incontro ad uno stop per quanto riguarda la programmazione domenicale, complice il ritorno in prime time. Slitta anche il ritorno di Anna Tatangelo al sabato pomeriggio mentre la soap opera Love is in the air chiuderà definitivamente i battenti.

Stop alla puntata di Amici 21 di domenica: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset dei prossimi mesi di questo 2022 riguarderà in primis la messa in onda di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che quest'anno ha debuttato nella fascia della domenica pomeriggio di Canale 5, abbandonando il sabato.

Ebbene, con il ritorno del serale previsto a partire da fine marzo in prime time su Canale 5, il talent show perderà l'appuntamento della domenica pomeriggio condotto da Maria De Filippi.

Come è già successo con le precedenti edizioni di Amici 21, il talent show di Maria De Filippi sarà in onda soltanto in prima serata e quindi non ci sarà più spazio per gli appuntamenti in daytime, i quali di domenica pomeriggio saranno sostituiti da una serie di film che occuperanno la fascia del primo pomeriggio.

Slitta il ritorno di Anna Tatangelo su Canale 5: ecco cosa sta succedendo

E poi ancora, il cambio programmazione riguarderà anche il sabato pomeriggio di Canale 5, dove a farne le spese sarà l'appuntamento con Scene da un matrimonio, la trasmissione condotta da Anna Tatangelo.

Il ritorno del programma era previsto dal 22 gennaio in poi ma, in queste ore, Mediaset ha fatto sapere che sono sorti dei problemi legati alla realizzazione delle nuove puntate dello show, dettate in primis dall'emergenza che stiamo vivendo nel nostro Paese a causa della pandemia.

Di conseguenza, il ritorno di Anna Tatangelo su Canale 5 slitterà di diverse settimane, dato che al momento non si conosce ancora la nuova data di messa in onda di Scene da un matrimonio in tv.

Love is in the air chiude i battenti in tv: cambio programmazione Mediaset

E poi ancora, il cambio programmazione di questo 2022 riguarderà anche l'appuntamento con la soap opera Love is in the air, che tutti i giorni appassiona una media di circa due milioni di spettatori fissi in daytime.

Entro quest'anno, infatti, è previsto il gran finale di sempre della soap con protagonisti Eda e Serkan, la quale chiuderà definitivamente i battenti e saluterà così il pubblico di Canale 5.

Il finale della soap potrebbe essere trasmesso tra febbraio e marzo di questo 2022, dopodiché non si conosce ancora cosa andrà in onda nella fascia oraria che va dalle 16:50 alle 17:25 e che fa da traino all'appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5 che, dal 17 gennaio tornerà di nuovo nelle mani di Barbara d'Urso dopo la pausa natalizia.