Una delle coppie più discusse e amate dal pubblico dei social è quella formata da Chiara Ferragni e Fedez. I ''Feragnez'' si sono sposati a Noto, in Sicilia, nel 2018, e da quel giorno i due non si sono mai più lasciati. Dal matrimonio sono nati due bambini, Leone e Vittoria e i Ferragenz sono una delle coppie che più si sono battute contro il Covid. Tuttavia pare che i due coniugi nelle ultime settimane, stando a quanto suppongono i fan, stiano vivendo un momento difficile, forse di crisi.

Fedez e Chiara in crisi? Gli indizi social

I fans più affezionati dalla coppia hanno notato che da alcuni giorni i due sarebbero un po' lontani, senza troppi scambi di like sui social, foto insieme e senza condividere con il loro pubblico la loro quotidianità.

Ad allarmare i follower, è stata una Instagram Stories di Fedez dove non portava la fede nunziale, cosa che non è mai successa sin da quando si sono sposati nel 2018. Come se non bastasse, ad alimentare il Gossip di una presunta crisi, è la mancanza di alcuni like che il cantante di ''Mille'' non mette più sotto i post di sua moglie Chiara. Per finire ci sono anche alcuni ''Unfollow'' che Federico avrebbe fatto ad alcuni amici di Ferragni e i più astuti hanno pensato che probabilmente la coppia, in vacanza in montagna, avrà discusso con gli amici di Chiara, portando Fedez a smettere di seguirli, e creando malumore anche con sua moglie. Non è ancora certo se questi tre indizi possano essere una semplice coincidenza o se dietro si nasconde veramente una rottura per la coppia più seguita dei social, certo è, che entrambi sono chiusi in un religioso silenzio che aumenta i dubbi.

Le foto di Fedez che allarmano i fan

Ad allarmare ancora di più i fan della coppia sono alcune foto che la Ferragni ha pubblicato nei giorni scorsi; in una appare Federico voltato di spalle intento a spingere sull'altalena suo figlio Leone, mentre nell'altra è frontale con gli occhiali e la mascherina, mentre guarda in basso.

Alcuni seguaci dei due alla visione di queste foto hanno accusato Chiara Ferragni commentato dicendo: "Io amo Chiara, ma il fatto che continui a mettere queste storie dove Fedez è visibilmente in down solamente per placare le notizie della crisi, non lo trovo giusto". Mentre altri hanno scritto: "Può essere che in questo momento qualcosa turbi Federico e quindi ha bisogno di spazio, lasciamoli in pace".

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se la coppia si trova veramente in crisi oppure semplicemente stanno affrontando un momento complicato, dopo aver contratto il covid, che si sistemerà presto e tornerà tutto come prima.