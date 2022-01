Nelle recenti puntate di Un posto al sole hanno fatto molto scalpore gli addii di Michele, Vittorio e Angela.

L'attrice che interpreta quest'ultima ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha svelato alcuni suoi progetti per il futuro. Durante questa sua assenza, il suo posto alla Terrazza verrà preso dalla madre di Nunzio. Tale avvicendamento ha agitato non poco i fan, "preoccupati" che Claudia Ruffo possa dire addio alla soap opera partenopea.

Claudia Ruffo: 'Vorrei affiancare a Un posto al sole altri progetti'

Nonostante l'arrivo di Katia Cammarota (Stefania De Francesco) abbia messo molto in apprensione i fan, pare che per Angela Poggi sia già previsto un suo ritorno anche se, ad oggi, non ci sono date ufficiali.

In merito al proprio futuro, l'attrice Claudia Ruffo ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni che potrebbero far presagire in futuro un proprio impegno minore all'interno della soap opera partenopea.

L'attrice, infatti, ha ammesso la volontà di potersi dedicare anche ad altri progetti. L'artista ha comunque confermato l'amore per la soap con queste parole: "Angela ha accompagnato gran parte della mia vita. Upas è diventata per me una seconda famiglia”.

Il significato della partenza di Angela

I fan di Un posto al sole non hanno preso molto bene la notizia dell'addio di Angela. In particolare l'espediente narrativo del viaggio di lavoro, già utilizzato in passato, non è sembrato particolarmente convincente.

L'attrice, tuttavia, ha difeso la scelta degli sceneggiatori. A detta di Claudia Ruffo, infatti, la decisione del suo personaggio di partire lancerebbe un forte messaggio di emancipazione femminile. Queste le sue parole: “Angela vuol far capire a Franco che ha bisogno di trovare i suoi spazi, anche se ciò comporta alcuni sacrifici".

Poi ha continuato - "È un messaggio per le donne che hanno il desiderio di realizzarsi pur restando mamme e mogli”.

Un posto, al sole: Katia arriva al posto di Angela

Nei prossimi episodi verrà dato ampio spazio al personaggio di Katia Cammarota (Stefania De Francesco). C'è infatti la conferma che la mamma di Nunzio, nonché ex di Franco (Peppe Zarbo), sarà presente per un lungo arco narrativo.

Nessuna breve comparsata per lei quindi che, almeno per ora, non sembrerà, però, interessata a Boschi. La donna, infatti, sarà decisa a capire che intenzioni ha Chiara Petrone (Alessandra Masi) con suo figlio Nunzio (Vladimir Randazzo).

Katia sarà preoccupata che suo figlio possa soffrire e in particolare riterrà che le distanze economiche e sociali tra i due giovani possano far naufragare il loro rapporto.