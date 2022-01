Cambio programmazione in arrivo per le reti Mediaset nel corso del 2022. A subire delle modifiche sarà in primis la programmazione del daytime della rete ammiraglia, dato che con il nuovo anno spariranno dal palinsesto ben due appuntamenti pomeridiani che appassionano il pubblico. Trattasi di Una vita, la soap iberica che tutti i giorni tiene compagnia a oltre due milioni e mezzo di spettatori, e Love is in the air, la serie turca con Eda e Serkan.

Addio Love is in the air: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il 2022 riguarderà per prima la serie tv turca Love is in the air, che dalla scorsa estate ha fatto capolino nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Dopo una buona tenuta dal punto di vista auditel durante la stagione estiva, ecco che i vertici del Biscione hanno scelto di farla proseguire anche durante la stagione autunnale e invernale.

L'appuntamento con le vicende di Eda e Serkan, però, è destinato a concludersi entro il 2022.

La serie, infatti, non è stata rinnovata per una terza stagione e di conseguenza, come è già successo in Turchia, anche gli spettatori italiani assisteranno all'epilogo finale delle vicende della coppia di protagonisti di questa serie.

La messa in onda del gran finale di sempre di Love is in the air sarebbe prevista tra febbraio e marzo, dato che la seconda stagione (a differenza della prima) non è composta da tantissimi episodi, dopodiché calerà per sempre il sipario su questo prodotto che tutti i giorni appassiona una media di oltre 1,5 milioni di spettatori.

Una Vita chiude per sempre i battenti: cambio programmazione Mediaset

Il cambio programmazione Mediaset, valido per il 2022, riguarderà anche un altro seguitissimo appuntamento del daytime. Quello con la soap opera spagnola Una Vita, che tutti i giorni va in onda dopo la soap americana Beautiful.

Ebbene, anche l'appuntamento con la soap ambientata ad Acacias 38 non è destinato ad avere vita lunga.

In patria, infatti, si è scelto di far calare il sipario su questa soap e quindi di chiudere i battenti.

Una Vita infatti, come è già successo in precedenza con Il Segreto, andrà incontro al finale di sempre e saluterà così gli spettatori italiani che in questi anni si sono appassionati alle vicende dei vari abitanti del paese, capitanati dalla perfida e astuta Genoveva Salmeron.

Il finale della soap Una Vita sarebbe previsto nel corso della prossima stagione estiva 2022.

Mediaset ha già acquistato una nuova soap opera spagnola

Tuttavia, come è già successo negli anni precedenti proprio durante l'estate, non si esclude che Mediaset possa lanciare e testare delle nuove soap da trasmettere poi anche nel daytime della stagione autunnale.

In particolar modo, a rimpiazzare l'appuntamento quotidiano con Una Vita potrebbe arrivare un altro prodotto spagnolo, i cui diritti sono stati già acquistati da Mediaset.

Trattasi di Dos Vidas, una nuova soap opera che sembra avere tutte le carte in regole per prendere il posto di una Vita e per poter fare da traino all'appuntamento con Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che continua a essere uno dei programmi di punta della rete ammiraglia Mediaset.

Riusciranno le nuove soap a bissare il successo di Una Vita e Love is in the air? Al pubblico di Canale 5 spetterà l'ardua sentenza.