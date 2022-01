Le tensioni all'interno della casa del GF Vip non mancano mai e, in queste ultime ore, Manila Nazzaro è tornata a sbottare per questioni legate alle pulizie domestiche. L'ex Miss Italia, infatti, al risveglio ha avuto modo di vedere che le posate erano quasi tutte sporche, sebbene fossero state già lavate. Insomma chi era incaricato di lavare i piatti quel giorno, pare che non abbia svolto il suo incarico nel migliore dei modi, al punto da mandare in tilt Nazzaro.

Nuove tensioni nella casa del GF Vip per le posate lavate male e Manila sbotta

Nel dettaglio, in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, le discussioni legate alle pulizie domestiche continuano ad essere all'ordine del giorno.

In più occasioni, infatti, non sono mancate le liti e gli accesi scontri verbali per quanto riguarda la pulizia della casa e i vari turni da rispettare.

Al centro dell'attenzione continua ad esserci Manila Nazzaro, la "malata di pulito" di questa edizione del reality show, che cerca di tenere sempre tutto sotto controllo.

E, proprio l'ex Miss Italia, in queste ultime ore ha sbottato dopo aver notato che chi era addetto alla pulizia dei piatti e delle posate, non avrebbe svolto il suo compito nel migliore dei modi.

Manila Nazzaro polemica per la scarsa igiene nella casa del GF Vip

Manila, infatti, ha sottolineato che le posate fossero tutte sporche e per questo motivo da rilavare: una situazione che non è piaciuta per niente alla gieffina, che non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo verso gli altri concorrenti che popolano la casa del GF Vip 6.

"Mamma mia ragazzi, stanno lavando malissimo le cose. Tutto da rilavare. Voglio capire chi lava. Chi lava così non deve lavare, facesse pulizie tutto il giorno", ha sbottato Manila lamentandosi per la scarsa igiene prestata per la pulizia delle posate.

Insomma le tensioni sono sempre all'ordine del giorno nella casa più spiata d'Italia e non si esclude che, nel corso delle prossime ore, possano esserci nuove discussioni sul tema pulizie.

Intanto, però, cresce l'attesa per la prossima puntata serale del Grande Fratello Vip, prevista per lunedì 10 gennaio su Canale 5.

Anticipazioni nuova puntata GF Vip del 10 gennaio: prevista un'eliminazione

Al centro dell'attenzione ci sarà la nuova eliminazione che determinerà l'uscita di scena di un altro dei concorrenti protagonisti di questa sesta edizione del reality show.

In lizza per il televoto di questa settimana ci sono: Soleil Sorge, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo. Una delle tre donne dovrà abbandonare definitivamente il cast di questa sesta edizione e rinunciare così al montepremi finale messo in palio dalla produzione del GF Vip.