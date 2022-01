Sabato 8 gennaio, su Canale 5, ha aperto i battenti una nuova stagione di C'è Posta per te. Tra i vari protagonisti ci sono stati Ferdinando e Giada, rispettivamente padre e figlia, che sono stati protagonisti di una delle storie raccontate da Maria De Filippi.

Nonostante la storia abbia fatto commuovere la maggior parte dei telespettatori, Tommaso Zorzi si è soffermato ironicamente sull'aspetto fisico della destinataria dell'invito. Ma il commento del web influencer milanese non è stato accolto molto positivamente sui social, fra i più critici nei suoi confronti è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica.

I post social di Zorzi

Susanna ha deciso di scrivere alla redazione di C'è posta per Te, per aiutare suo padre Ferdinando a fare pace con la primogenita Giada: figlia avuta da una precedente relazione. In particolare Susanna ha spiegato a Giada di averla cercata in più occasioni sui social, ma di non essere mai riuscita a trovarla. Grazie anche all'aiuto di Maria De Filippi, la primogenita di Ferdinando ha poi deciso di aprire la busta e riabbracciare il papà.

La storia di un padre che per 20 anni non ha saputo nulla della sua prima figlia ha commosso la maggior parte dei telespettatori. Sulle pagine social ufficiali di C'è posta per Te, all'indirizzo dei protagonisti sono infatti arrivati moltissimi commenti positivi.

Su Instagram, Tommaso Zorzi ha pubblicato tre foto nelle stories ritraenti Giada, ma anziché commentare la sua storia, ha scelto di ironizzare sulle sopracciglia della ragazza. Il giovane milanese ha commentato la prima foto con "il sopracciglio", mentre nelle altre due ha taggato due delle protagoniste di Drage Race Italia, programma dedicato alle Drag Queen in onda su Real Time

La stoccata dell'esperto di gossip

I post di Tommaso Zorzi su Giada non sono passati inosservati ad alcuni telespettatori.

Su Instagram, anche Alessandro Rosica (esperto di gossip) ha criticato l'intervento del vincitore del Grande Fratello Vip 5: "Assurdo che prende in giro la signora ospite di C'è posta per Te". Aggiungendo: "Un grande cialtrone". Secondo l'esperto di gossip, le parole di Tommaso sarebbero fuori luogo, affermando su di lui: "Si è bruciato nonostante tutte le spinte che la vita gli ha concesso. Buffone".

Per il momento Tommaso Zorzi ha preferito non replicare alle critiche, ma non è escluso che presto fornisca la sua versione dei fatti.