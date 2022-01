Cambio programmazione in casa Mediaset per la giornata di domenica 30 gennaio 2022. Le novità di questa variazione di palinsesto riguardano l'appuntamento con Amici 2022, il talent show condotto da Maria De Filippi che questa settimana va in onda in versione ridotta mentre quello con Verissimo, condotto con successo da Silvia Toffanin acquisterà maggiore spazio nella programmazione di Canale 5.

Amici 21, cambio programmazione 30 gennaio: in onda uno speciale

Nel dettaglio, il cambio programmazione del 30 gennaio riguarderà la fascia del pomeriggio, dove questa settimana non ci sarà una nuova puntata in studio con Amici 2022.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi non sarà in onda, come accade dallo scorso settembre, con una puntata inedita a base di sfide e confronti tra allievi e prof.

A causa della positività di alcuni ballerini professionisti che fanno parte del cast di questa ventunesima edizione, si è scelto di non andare in onda, bensì di puntare su una puntata registrata che sarà una sorta di daytime extra-large che andrà in onda di domenica pomeriggio.

Si accorcia la durata di Amici 2022 del 30 gennaio

L'appuntamento con Amici 2022 del 30 gennaio è fissato come sempre alle ore 14:00, subito dopo la puntata de L'Arca di Noè, ma non andrà in onda fino alle 16:30 circa.

Eccezionalmente per questa settimana, la puntata del talent show di Maria De Filippi sarà accorciata e quindi andrà in onda in versione ridotta, chiudendo i battenti alle 15:30 circa.

A seguire, al termine di questo speciale domenicale con Amici 2022, ci sarà spazio per una nuova puntata del talk show Verissimo, che a sua volta, acquisterà un'ora di durata in più rispetto alla programmazione consueta.

La messa in onda della nuova puntata di Verissimo di domenica 30 gennaio è fissata alle ore 15:30 e il programma andrà in onda come sempre fino alle 18:45 circa, quando poi la linea passerà ad Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis.

Verissimo si allunga e punta su Tina e Gemma di U&D: cambio programmazione Mediaset 30 gennaio

Eccezionalmente per questa settimana, quindi, Silvia Toffanin avrà a disposizione un'ora in più per la puntata domenicale del suo talk show che continua a registrare ottimi risultati d'ascolto nel dì festivo, con una media di oltre 2,8 milioni a settimana e uno share che oscilla tra il 17 e il 20%.

Tra gli ospiti di questa puntata domenicale di Verissimo, ci saranno due volti noti al pubblico di Uomini e donne.

Trattasi di Gemma Galgani e Tina Cipollari, le due nemiche della trasmissione di Maria De Filippi, che si ritroveranno ospiti in studio da Silvia Toffanin e c'è da scommettere che non mancheranno le scintille.