Sorprese e imprevisti saranno al centro delle puntate di Una vita in onda a inizio febbraio su Canale 5. Gli spoiler della soap opera narrano che Lolita Casado reagirà male al tradimento di Antonito, mentre Felipe Alvarez Hermoso metterà fine alla guerra con Genoveva Salmeron.

Una vita, anticipazioni 31 gennaio - 5 febbraio: Felipe rinuncia a fare la guerra a Genoveva

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate previste dal 31 gennaio al 5 febbraio raccontano che Genoveva cercherà di ripulirsi l'immagine pregando Fabiana di aiutarla a organizzare una messa in ricordo di Marcia.

Felipe, a questo punto, andrà su tutte le furie, tanto da avere un acceso confronto con la consorte. Mendez e Casilda cercheranno di convincerlo a prendere definitivamente le distanze da lei, tuttavia, l'uomo sembrerà determinato a portare avanti la sua vendetta, anche se alla fine rinuncerà a fare la guerra a Genoveva grazie all'aiuto di Casilda.

In seguito tutti parteciperanno alla messa in suffragio di Marcia, anche Felipe, che apparirà meno aggressivo nei confronti della moglie, illudendola per una riconciliazione. In realtà l'uomo avrà intenzione di lasciare Acacias 38 per qualche tempo, infatti Felipe annuncerà la sua partenza per raggiungere suo figlio Tano in Austria, tanto da informare Ramon e Liberto.

Lolita assiste al tradimento di Antonito e finisce in ospedale

Nelle prossime puntate di Una vita, Antonito apparirà distrutto dopo aver trascorso una prima notte alla pensione di Fabiana. Ciò accadrà perché Antonito è stato cacciato dal tetto coniugale. Nel frattempo i Quesada trameranno un altro piano per mettere in cattiva luce il politico davanti agli occhi di sua moglie.

Natalia, infatti, farà in modo che Lolita possa vedere il marito mentre la tradisce e quando lo vedrà cadrà a terra sconvolta dalla visione. Il medico, a questo punto, consiglierà ai famigliari di portarla in ospedale, dove però non riprenderà conoscenza.

Natalia vittima di sensi di colpa

Intanto ad Acacias 38 non si parlerà d'altro del tradimento ai danni di Lolita da parte di Antonito, sebbene quest'ultimo non abbia il coraggio di confessarlo a suo padre e Carmen.

In ospedale, invece, i dottori non riusciranno a capire l'origine dei malesseri di Lolita, tanto che Natalia si sentirà molto in colpa nei suoi confronti a differenza di Aurelio.

Intanto, le condizioni della madre di Moncho peggioreranno sempre di più, tanto da cadere in uno stato di prostrazione assoluta. Per questo motivo Antonito correrà al suo capezzale, dove le chiederà perdono dopo averle dichiarato tutto il suo amore. Infine il giovane Palacios capirà di essere caduto in una trappola quando troverà una lettera che i fratelli Quesada avevano inviato a Lolita.