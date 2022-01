Tanti episodi condiranno le nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 31 gennaio al 4 febbraio. Gli inquilini di Palazzo Palladini saranno alle prese con una serie di problematiche. Bianca avrà uno scontro con Katia, la quale susciterà dei forti sospetti in Giulia Poggi che si interrogherà sulla sua prolungata permanenza a Napoli. I telespettatori assisteranno anche alle difficoltà di Chiara che cederà alla cocaina e sarà anche ad un passo dal farsi scoprire. Marina Giordano, invece, non saprà che cosa fare in merito a Fabrizio e Roberto.

Spazio anche al vigile Cerruti che vorrà incontrare un altro uomo conosciuto in chat. Anche Alberto finirà per sorprendere i fan della longeva soap campana. L'uomo, infatti, cambierà modo di comportarsi e non farà altro che confondere ancora di più Clara Curcio.

Anticipazioni Un posto al sole, Silvia accetta l'aiuto di Giancarlo

A finire sotto pressione, in queste nuove puntate di Un posto al sole, sarà Chiara. La ragazza, prenderà tempo per riflettere sul da farsi in merito alla proposta ricevuta da Roberto e suo figlio Filippo, e intanto cercherà conforto nelle parole di Nunzio. Marina, reduce da delle vicende coniugali non proprio felici, avrà un durissimo confronto con il marito Fabrizio.

Quest'ultimo si ritroverà con le spalle al muro davanti all'ultimatum della moglie: che cosa deciderà di fare? Intanto, Silvia tornerà ad interagire con Giancarlo, accettando il suo aiuto.

Mentre Fabrizio sarà alle prese con l'aut aut della moglie, Roberto non getterà la spugna con Marina e si mostrerà più determinato che mai nel voler risanare il loro rapporto.

Peccato, però, che Marina sarà tormentata dai suoi contrastanti sentimenti.

Spoiler Un posto al sole: Rossella e i timori su Riccardo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per le preoccupazioni genitoriali. A Palazzo Palladini, la famiglia Boschi avrà il suo bel daffare. Se la figlia di Franco darà al padre delle preoccupazioni, il figlio Nunzio si troverà a trascorrere una serata particolare con Chiara.

Anziché riunirsi, però, Nunzio e Chiara si allontaneranno in maniera del tutto inaspettata.

Rossella e Silvia, che si erano ritrovate in seguito ad un incidente domestico, finiranno per vivere nuove tensioni dovute a Giancarlo. Successivamente la ragazza confiderà a Ornella i suoi timori riguardo a Riccardo.

Chiara alle prese con la droga nelle prossime puntate di Un posto al sole

Mentre Chiara sarà sempre più manipolata dalle sostanze stupefacenti, Nunzio si impegnerà a fondo per cercare un posto carino per passare una bella serata assieme alla ragazza che ama. Marina sarà divisa dentro di sé, in quanto da una parte vorrebbe cedere a Roberto mentre dall'altra parte vorrebbe fare il suo dovere di moglie e supportare Fabrizio nel periodo estremamente difficile che sta vivendo.

Gli eccessivi cambiamenti imposti da Sarti a Sasà, finiranno per dare preoccupazioni a Mariella. La donna finirà così, suo malgrado, per dare un suggerimento errato all'amico.

Alberto finirà per prendere una decisione molto importante e questo grazie anche ad un caso legale che tiene Niko impegnato. Per la giovanissima Bianca continua il tormento. Da quando la madre Angela è partita, la bimba si ritrova a vivere un periodo alquanto difficile. Nelle nuove puntate di UPAS Bianca dovrà fare i conti con un'altra spiacevole vicenda. Dopo la brutta interrogazione scolastica, la figlia di Franco avrà uno scontro aperto con Katia!

Giulia nutre sospetti riguardo la permanenza di Katia a Napoli

Cerruti, che da tempo ha iniziato a chattare con altri uomini conosciuti online, dovrà decidere se incontrare o meno l'ultima persona con cui si sta sentendo.

A tal proposito, Bice e Mariella si ritroveranno ad avere delle opinioni divergenti.

Giulia Poggi comincerà a nutrire sospetti sulla prolungata permanenza di Katia a Napoli. L'ex di Franco e madre di Nunzio sembra celare qualcosa di sospetto. E mentre Chiara sarà ad un passo dall'essere scoperta con la cocaina, Alberto sembrerà intenzionato a rimettersi in carreggiata e a sistemare le cose con Clara. L'improvviso cambio di atteggiamento di Palladini finirà soltanto per disorientare la madre di Federico che non saprà che cosa fare. Si parlerà anche di Renato e Raffele. I due uomini saranno sul piede di guerra con gli scacchi e non sembreranno intenzionati a smettere di giocare.