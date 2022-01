Cambio programmazione sulle reti Mediaset per le prossime settimane del mese di gennaio 2022. Le novità riguarderanno il ritorno in video di alcuni volti noti del Biscione, che torneranno a far compagnia al pubblico dopo un periodo di assenza sul piccolo schermo. È questo il caso di Barbara d'Urso che tornerà a prendere in mano le redini del pomeriggio mentre per Gerry Scotti comincerà un periodo di pausa.

Fuori Gerry Scotti: cambio programmazione Mediaset gennaio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il mese di gennaio, comincerà domenica 9 gennaio, quando alle 18:45 ci sarà spazio per la messa in onda della nuova stagione di Avanti un altro.

Il game show condotto da Paolo Bonolis prenderà il posto di Caduta Libera, il gioco condotto da Gerry Scotti che ha tenuto compagnia al pubblico per oltre quattro mesi di programmazione.

Di conseguenza, Gerry Scotti sarà fuori dalla fascia del preserale per un po' di mesi e, per il conduttore, ci sarà uno stop anche in prime time, dato che la versione serale di Caduta Libera si è conclusa lo scorso mercoledì sera.

Paolo Bonolis al posto di Scotti tra daytime e prime time

E così, mentre Scotti verrà messo un po' in panchina dopo una stagione autunnale in prima linea sulla rete ammiraglia Mediaset, ecco che Bonolis tornerà ad essere protagonista anche in prime time con la nuova edizione di Avanti un altro pure di sera, prevista dal 16 gennaio in poi.

Occhi puntati anche sul ritorno di Barbara d'Urso.

La conduttrice partenopea dopo aver lasciato la conduzione del suo Pomeriggio 5 nelle mani di Simona Branchetti, tornerà di nuovo al timone del talk show pomeridiano che mescola attualità, cronaca nera e spettacolo.

Il ritorno di Barbara d'Urso: cambio programmazione Mediaset

Barbara d'Urso, infatti, sarà di nuovo al timone di Pomeriggio 5 a partire da lunedì 17 gennaio, come sempre nella fascia oraria che va dalle 17:25 alle 18:40 circa.

Un ritorno molto atteso, dopo che numerosi fan si erano preoccupati in seguito alla sua assenza a Pomeriggio 5, al punto da temere che la conduttrice avesse contratto il Covid-19.

La d'Urso, però, ha prontamente smentito queste voci e intanto, in vista della nuova stagione televisiva 2022, si ipotizza anche un suo ritorno in prime time.

A quanto pare, infatti, Mediaset avrebbe intenzione di affidarle la nuova edizione de La Pupa e il secchione, il reality show di Italia 1 che tornerà in onda nella prossima primavera.

Federica Panicucci ritorna nella programmazione Mediaset

In attesa di scoprire se ci sarà davvero questo ritorno di Barbara d'Urso in prime time, il cambio programmazione del mese di gennaio riguarderà anche Mattino 5.

Dopo aver condotto per più di un mese in solitaria, dal 10 gennaio Francesco Vecchi tornerà ad avere al suo fianco la conduttrice Federica Panicucci.

Dopo aver condotto il concerto di Natale in Vaticano e lo show evento Capodanno in musica, entrambi in onda nella prima serata di Canale 5 (con buon successo di ascolti), Federica Panicucci tornerà al timone della seconda parte di Mattino 5, da sempre incentrata su temi di cronaca e spettacolo (come il Grande Fratello Vip).